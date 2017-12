Vết trượt của một thầy giáo khi sa chân vào ma túy

Ngày 20-12, Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ thành công đối tượng cộm cán, từng có 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Kha Thanh Tài (41 tuổi), trú tại bản Cửa Rào 1, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương sau nhiều ngày gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ rồi lẩn trốn vào rừng sâu.



Đồng thời, triệt xóa thành công tụ điểm ma túy nhức nhối tại khu vực Dốc Mới, điểm giáp ranh giữa 3 xã Yên Na, Xá Lượng và Thạch Giám, thuộc huyện Tương Dương.

Triệt xóa tụ điểm ma túy, 2 chiến sĩ bị thương

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an huyện Tương Dương về tấn công truy quét các nhóm đối tượng dựng lán, sử dụng vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đồi Dốc Mới, là địa bàn giáp ranh 3 xã Yên Na, Xá Lượng và Thạch Giám, thông qua trinh sát địa bàn, Công an huyện Tương Dương đã phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Kha Thanh Tài (41 tuổi), trú tại bản Cửa Rào 1, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đang cầm đầu tụ điểm giao dịch ma túy có sử dụng vũ khí nóng tại đây.

Đối tượng Kha Thanh Tài (trái) tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương. Kha Thanh Tài là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, không chỉ thông tạo mọi địa hình, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng người Mông mà y còn lập lán trại trên đỉnh Dốc Mới, sử dụng vũ khí nóng và nuôi chó để làm công cụ hỗ trợ, tổ chức mua bán trái phép ma túy trong suốt thời gian dài. Trước tình hình phức tạp của địa điểm ma túy này, cộng với sự ma mãnh, lọc lõi của đối tượng, Công an huyện Tương Dương đã xác lập Chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Theo tài liệu thu thập được của Ban chuyên án, Kha Thanh Tài từng có nhân thân tốt khi tốt nghiệp đại học tại một trường ở TP Vinh, sau đó được biên chế về tại một điểm trường trên địa bàn xã Xá Lượng. Tuy nhiên, do không giữ được mình trước cám dỗ của nàng tiên nâu, thầy giáo gõ đầu trẻ này đã sa chân vào ma túy. Sự việc bị phát giác, Tài bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", vướng vòng lao lý và bị đuổi ra khỏi ngành giáo dục. Vết trượt của thầy giáo này cũng bắt đầu từ đó, sau khi mãn hạn tù về, không những không quay đầu hướng thiện mà Kha Thanh Tài còn lún sâu vào tội lỗi. Chọn khu vực Dốc Mới - vốn là khu vực "điểm nóng" về ma túy từ trước đến nay để hoạt động, Kha Thanh Tài đã lập nên một bản doanh, tổ chức các con nghiện trong việc mua bán, vận chuyển ma túy. Nhiều lần cơ quan chức năng tổ chức truy quét nhưng thất bại vì địa thế quá hiểm trở, mỗi lần đơn vị tổ chức lực lượng truy quét thì Tài đều nhanh chân lẩn trốn vào rừng sâu. Chính vì vậy, từ năm 2014 đến nay, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã 2 lần phát lệnh truy nã Kha Thanh Tài về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Song đối tượng vốn có thừa kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng nên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Gần đây, sau một thời gian lẩn trốn trong rừng sâu, Kha Thanh Tài đã quay trở lại lén lút các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài việc câu kết với một số đối tượng cộm cán từ nơi khác đến và một số người Mông trên địa bàn, Kha Thanh Tài còn trang bị cho mình cả một kho vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện và truy quét. Đối tượng mang 2 lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy nên hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, được trang bị nhiều vũ khí nóng, có nhiều con nghiện canh gác khi mua bán ma túy, để chống trả lực lượng vây bắt và thường xuyên dựng lán lưu động trong rừng sâu để tổ chức mua bán ma túy vào ban đêm cho các đối tượng trên địa bàn và các địa bàn lân cận. Chính vì vậy, để triệt phá được tụ điểm ma túy này, Công an huyện Tương Dương đã huy động tối đa lực lượng để thực hiện nhiệm vụ. Ban chuyên án đã cử 10 đồng chí đi sâu vào nắm tình hình, ăn sương nằm gió để kịp thời nắm bắt mọi di biến động của Kha Thanh Tài, phục vụ việc đấu tranh, bắt giữ và triệt xóa tụ điểm nói trên. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10-12, khi nắm được thông tin Kha Thanh Tài đang ở tại khu vực lán trại trên đồi Dốc Mới, cách đường Dốc Mới khoảng 500m, Ban chuyên án đã quyết định tiếp cận địa điểm này để bắt giữ. Tuy nhiên, khi các trinh sát đang lặng lẽ áp sát thì bất ngờ có tiếng chó sủa. Với bản tính cảnh giác cao độ, Tài đã sử dụng súng AK bắt loạn xạ tứ phía, trong đó có loạt đạn nhằm vào Tổ công tác khiến đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Lam bị thương ở phần mềm bắp chân trái. Trong quá trình truy đuổi đối tượng, đồng chí Trung úy Nguyễn Sơn Hà bị rách chân phải do đá cắt. Tại lán trại, Tổ công tác đã thu giữ 2 quả lựu đạn, 5 khẩu súng tự chế và 3 kiếm. Tổ công tác đã đốt dỡ 6 lán trại được dựng lên ở khu vực Dốc Mới để phục vụ cho việc mua, bán trái phép chất ma túy.

"Ông trùm" ma túy trên Dốc Mới sa lưới Ngay sau khi bị bắt hụt, đối tượng Kha Thanh Tài đã lẩn trốn vào rừng sâu để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Với quyết tâm không để đối tượng đặc biệt nguy hiểm này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Công an huyện Tương Dương tập trung tối đa lực lượng, tiếp tục tấn công truy quét tội phạm ma túy tại khu vực Dốc Mới. Sử dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ và lần theo dấu vết đối tượng để quyết tâm bắt bằng được Kha Thanh Tài trong thời gian sớm nhất. Từ ngày 11 đến 15-12, Công an huyện Tương Dương đã thành lập 5 Tổ công tác, lần theo dấu vết và các mối quan hệ của Kha Thanh Tài để xác minh, truy bắt đối tượng. Theo các trinh sát, khó khăn lớn nhất khi đối tượng là người bản địa, thông thạo địa hình rừng núi, từng là giáo viên cấp 1, đã từng có 1 tiền án về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", 2 quyết định truy nã tội" Mua bán trái phép chất ma túy". Đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả, có mối quan hệ phức tạp với các nhóm người Mông buôn bán ma túy nên rất khó để lần theo dấu vết. Tuy vậy, được sự hỗ trợ của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II (PA71) Công an tỉnh, đã phát hiện Kha Thanh Tài đang lẩn trốn lưu động ở một số khu vực rừng sâu thuộc bản Đữa, xã Lượng Minh; Khu vực dốc Kẽm thuộc bản Na Pu, xã Yên Na và khu vực Pù Hoạt, bản Khe Quỳnh, xã Xiêng My. Đến khoảng 5 giờ ngày 17-12, khi có thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng sâu thuộc địa phận bản Cửa Rào 1, xã Xá Lượng, Công an huyện Tương Dương đã triển khai các phương án và bắt giữ thành công đối tượng Kha Thanh Tài. Thu giữ 1 quả mìn tự chế, 1 khẩu súng AK, 17 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng, 1 con dao quắm và 5,6gam heroin. Qua đấu tranh khai thác, ban đầu đối tượng Kha Thanh Tài đã khai nhận, tất cả các loại vũ khí nói trên đối tượng mua để phục vụ cho việc mua, bán trái phép chất ma túy và để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Tuy nhiên, Kha Thanh Tài cho rằng, từ khi mua súng đến nay chưa từng bắn viên đạn nào và cũng không bắn vào Tổ công tác, chỉ nghe tiếng súng nổ nhưng không biết do ai bắn từ hướng nào ở dưới lán của Tài. Hiện, Công an huyện Tương Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối tượng Kha Thanh Tài về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Chống người thi hành công vụ". Lực lượng chức năng tiến hành truy quét, phá lán trại tại khu vực Dốc Mới.



Được biết, trước đó, Công an huyện Tương Dương cũng đã tổ chức lực lượng ra quân với 3 Tổ công tác, hơn 40 cán bộ, chiến sỹ cùng với lực lượng Công an xã tiến hành tấn công, truy quét tại khu vực đồi Dốc Mới. Kết quả, đã tổ chức 4 đợt tuần tra, tấn công, truy quét, đẩy đuổi được 4 nhóm với 9 đối tượng người Mông và người địa phương tổ chức mua bán trái phép ma túy ở khu vực đồi Dốc Mới.

Phá bỏ 6 lều, lán, nhiều vật dụng sinh hoạt và thu 3 quả mìn tự chế, 10 khẩu súng tự chế, 10 dao kiếm các loại. Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ và bắt, thi hành quyết định đưa được 10 người nghiện vào các trung tâm cai nghiện.