Bi kịch gia đình một cựu cầu thủ sát hại 2 con rồi tự sát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang làm rõ nguyên nhân vụ thảm án xảy ra tại gia đình cựu cầu thủ bóng đá Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), khiến 3 người tử vong.

Anh Bình được phát hiện trong thư thế treo cổ, 2 người con gái tử vong dưới tầng trệt. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện bức thư tuyệt mệnh giải thích nguyên nhân dẫn đến thảm án từ sự rạn nứt tình cảm vợ chồng nghi do ghen tuông.

3 người chết trong căn nhà khóa trái cửa

Khoảng 9 giờ sáng ngày 5.6, cha vợ của anh Bình đi tập thể dục và ghé thăm nhà vợ chồng con gái. Ngày thường từ sáng sớm, vợ chồng anh Bình đã mở cửa kinh doanh, nhưng hôm đó gần đến trưa cửa vẫn khóa trái. Cha vợ gọi điện thoại không có người trả lời nên sinh nghi, tri hô phá cửa vào bên trong thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Vợ chồng anh Bình. Hai cháu Nguyễn Ngọc Xuân A. (8 tuổi), Nguyễn Ngọc Xuân P. (4 tuổi) tử vong ở tầng trệt, anh Bình được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên lầu. Sự việc được báo ngay cho cơ quan Công an. Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương đến hiện trường phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Khi xảy ra vụ án, chị H. vợ anh Bình không có mặt ở nhà. Ngày 4.6, anh Bình có chở hai con gái tới nhà cha vợ chơi khá lâu. Buổi sáng phát hiện vụ việc, rất đông người tụ tập ngay trước nhà anh Bình. Ai hỏi, cha vợ anh Bình cũng khóc vì 2 cháu ngoại đã chết, còn chàng rể thì treo cổ tử vong.

Nghe tin, ai nấy đều bàng hoàng vì thường ngày vợ chồng Bình sống rất hạnh phúc cùng 2 cô con gái ngoan hiền, xinh xắn. Cùng lúc một gia đình có 3 người thiệt mạng khiến người dân Long Xuyên hết sức bàng hoàng.

Ngày thường, vợ chồng anh Bình sống khá hòa nhã với xóm giềng. Gia đình khá giả. Vợ chồng anh Bình mở cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng… Chị Nguyễn Lâm Thúy H. (32 tuổi - vợ Bình) còn cho vay tiền và mở các đầu hụi nên thu nhập khá ổn định.

Thời gian gần đây, vợ chồng anh Bình sắm ôtô du lịch và có thuê tài xế riêng. Cứ cuối tuần, hàng xóm thường nhìn thấy cả nhà anh Bình đi ôtô từ Long Xuyên lên Sài Gòn thăm bạn bè, du lịch.

Qua công tác khám nghiệm, bước đầu xác định anh Bình dùng dao cắt đứt 2 động mạch chủ ở 2 cánh tay rồi treo cổ chết ở nhà riêng trên lầu. Hai cháu gái hiện chưa rõ do đầu độc hay bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở tử vong. Các điều tra viên cũng tìm thấy con dao, nghi anh Bình sử dụng trước khi tử vong cùng bức thư tuyệt mệnh.

Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể 3 nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Gia đình nạn nhân cho biết, anh Bình và 2 con gái sẽ được hỏa táng rồi đưa về TP Hồ Chí Minh an nghỉ.

Trong thư tuyệt mệnh thu được tại hiện trường, anh Bình có đề cập đến chuyện tình cảm vợ chồng rạn nứt, nên tìm đến cái chết cùng 2 con gái để vợ được tự do. Nhiều người dân địa phương cũng cho biết: thời gian gần đây, vợ chồng anh Bình có xảy ra mâu thuẫn. Mấy ngày trước, chị H. ra ngoài thuê phòng ở riêng.

Người hàng xóm nói: "Tối 4.6, chị H. có sang nhà tôi chơi và nằm trên ghế massage xem tivi. Thấy H. đến một mình, tôi hỏi chồng và 2 con gái đâu? H. nói là cha con anh Bình chở nhau đi ăn tối. H. xem tivi chừng khoảng nửa giờ đồng hồ thì ra về nói có công việc, đến sáng hôm sau thì hay tin 3 cha con anh Bình tử vong".

Bi kịch từ ghen tuông?

Anh Bình nhà ở quận 8 (TP Hồ Chí Minh), từng là tuyển thủ của đội bóng đá Ngân hàng Đông Á, luôn là đầu tàu của đội bóng. Sau đó, anh Bình chuyển về thi đấu cho An Đô An Giang.

Tại đây, anh quen và kết hôn với chị H. Sau khi cưới vợ, anh Bình giải nghệ về quê vợ mở cửa hàng bán điện gia dụng tại nhà. Những lúc nhàn rỗi, anh Bình thường hay đi thu tiền hụi giúp cho vợ. "Thằng Bình thương vợ, thương con lắm. Hàng ngày, việc đưa đón con đến trường cũng do nó (anh Bình) làm hết", hàng xóm cho biết.

Theo anh Nguyễn Quý Hiển (cựu cầu thủ Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT TP Hồ Chí Minh), anh Bình tính tình hiền lành ngay từ khi là một cầu thủ trẻ đang tập luyện bóng đá ở trường.

Năm 12 tuổi đã bắt đầu tham gia tập luyện ở khóa 12, Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là lứa cầu thủ được đánh giá chất lượng nhất, có những tên tuổi từng trưởng thành trong làng bóng đá Việt Nam, như: Huỳnh Quang Thanh, Phùng Công Minh; Trần Thiên Vũ (hiện là MC Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh)…

Trong quá trình tập luyện tại trường, Nguyễn Xuân Bình luôn thể hiện tố chất của một cầu thủ chuyên nghiệp, anh được tin tưởng giao cho chiếc băng Đội trưởng, từng được tuyển chọn sang Pháp đá giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Những năm là cầu thủ trẻ, anh Bình và đồng đội từng gây tiếng vang tại các giải đấu U18 Báo Bóng đá, U21 Báo Thanh Niên.

"Khoảng 3 giờ sáng ngày 5.6, Bình còn đăng trên facebook nói về người vợ của mình, nói ghen tuông vì cho rằng vợ có qua lại với người tài xế và sau cùng là lời chào vĩnh biệt. Vợ nó còn vào bình luận là "Yêu anh quá".

Anh em cũng có vào nhắn tin hỏi chuyện gì nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy", một người bạn của anh Bình cho hay. Hay tin anh Bình sát hại 2 con, rồi tự sát, những người bạn đã không khỏi bàng hoàng.

"Tuy đã giã từ sự nghiệp cầu thủ lâu rồi nhưng thứ 7 tuần nào Bình cũng về Sài Gòn để tham gia đá "phủi" cùng anh em khóa 12, lần nào về Xuân Bình cũng rất vui vẻ, đá xong còn chụp hình lưu niệm cùng anh em. Hay hung tin ai cũng vừa buồn, vừa giận nó nông nổi mà gây ra chuyện đau lòng", anh Nguyễn Quý Hiển nói.

Đại tá Lê Văn Tiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương xác định nguyên nhân cái chết của 2 cháu bé do bị đầu độc hay bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở tử vong. Đồng thời, tiến hành trưng cầu giám định lá thư được phát hiện tại hiện trường có phải là chữ viết của anh Bình hay không.