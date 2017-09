Bắt đối tượng thứ 2 nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Cục cảnh sát hình sự (C45) – Bộ Công an vừa bắt giữ thêm một đối tượng có hộ khẩu ở Đà Nẵng nhưng trú tại tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.



Thông tin từ Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, Cục cảnh sát hình sự (C45) đã bắt giữ thêm một nghi phạm có hộ khẩu ở Đà Nẵng, trú tại tỉnh Quảng Ngãi để điều tra liên quan đến hành vi nhắn tin đe dọa đến an toàn tính mạng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Do vụ việc đang được điều tra, làm rõ nên đến thời điểm trưa ngày 1/9, cơ quan công an vẫn chưa thể cung cấp danh tính đối tượng này cho báo chí. Tuy nhiên, thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nghi phạm này không liên quan tới việc của ông Đào Tấn Cường bị bắt trước đó cũng vì hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng.

Trước đó, như Kiến Thức đưa tin, tối 18/8, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Đào Tấn Cường (Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - đối tượng nhắn tin đe dọa chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, để điều tra về hành vi "Đe dọa giết người".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Cường đã có hành vi nhắn tin với nội dung đe doạ gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Nội dung của những tin nhắn có lời lẽ ám chỉ sẽ gây ra việc nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình ông.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Tấn Cường. Theo đó, Đào Tấn Cường bị khởi tố theo tội đe dọa giết người theo quy định tại điều 103 Bộ Luật hình sự.

Trước khi bị bắt, ông Đào Tấn Cường còn được biết đến có liên quan đến một số dự án bất động sản tại bán đảo Sơn Trà, đồng thời là anh trai của Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.