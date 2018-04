Bảo vệ chung cư Estella trộm hàng tỷ đồng của cư dân

Chiều nay (24/4), Công an quận 2, TP HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Tấn Phát (26 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.



Trước đó vào tối ngày 23/4, chị Đặng Thị Mỹ Linh (ngụ chung cư Estella, quận 2) đến cơ quan công an trình báo về việc căn hộ của mình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản trị giá khoảng gần 1,5 tỷ đồng gồm nhẫn kim cương (khoảng 45.000 USD) , đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe (khoảng 20.000 USD) và 200 đô Singapore.

Theo chị Linh, khoảng 14h cùng ngày, chị cùng người thân khóa cửa để về nhà cha mẹ. Đến tối, khi trở về căn hộ thì phát hiện số tài sản trên để trong phòng ngủ đã không cánh mà bay.

Nhận tin báo, Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời, nhiều dữ liệu từ camera an ninh trong tòa nhà chung cư Estella cũng được trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Từ hình ảnh camera, cơ quan công an đã mời những người có nghi vấn lên làm việc. Trong đó, nổi lên đối tượng khả nghi là Lê Tấn Phát, nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ Việt Nhật Thăng Long được phân công bảo vệ sảnh tầng trệt Block 4, chung cư Estella.

Đến khoảng 8h ngày 24/4, Phát đến công an đầu thú khai nhận mình là thủ phạm thực hiện vụ trộm.

Theo đó, trong một lần giúp gia đình chị Linh dọn đồ, chủ nhà sơ ý để lộ mã số khóa và nam nhân viên bảo vệ này đã ghi nhớ lại.

Khoảng 14h ngày 23/4, khi gia đình chị Linh đi vắng, Phát bấm mã số khóa đột nhập vào căn hộ lấy trộm tài sản rồi bỏ xuống làm việc như chưa có gì xảy ra.

Sau đó, Phát đem bán chiếc đồng hồ cho một cửa hàng ở quận 1 với giá là 179 triệu đồng và bán 200 đô Singapore được hơn 3 triệu đồng để tiêu xài.

Tuy nhiên, hắn không ngờ, camera tòa nhà đã ghi lại được hình ảnh của hắn nên biết sớm muộn gì công an cũng lần ra. Vì vậy, hắn ra đầu thú để mong được pháp luật khoan hồng.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.