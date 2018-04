Công an khám xét trụ sở, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác nhảy lầu

Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên bất ngờ nhảy lầu khi công an đang tiến hành khám xét trụ sở khi công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thông tin Giám đốc Ngân hàng Hợp tác nhảy lầu được tờ Người Lao Động cho hay:

Ngày 24/4, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận với Báo Người Lao Động về việc ông Vũ Thanh Bình, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên, nhảy lầu vào đầu tháng 4 vừa qua.

Ông Bình đã nhảy từ tầng 2, trụ sở làm việc ở đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên xuống đất nhưng may mắn không tử vong.

Trụ sở Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên - Ảnh: Tiền Phong

Trước câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc ông Bình nhảy lầu khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bình, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thời điểm đó đang thực hiện việc khám xét nơi làm việc của ông Bình.

"Khi xảy ra sự việc nêu trên, mọi công tác liên quan đã tạm dừng"- lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên nói. Cũng theo vị này, hiện ông Bình đang được điều trị và giao cho gia đình chăm sóc.