Bạo hành bé 2 tháng tuổi, nữ giúp việc lĩnh 15 tháng tù

Thông tin mới nhất về nữ giúp việc bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi ở Hà Nam gây chấn động dư luận, ngày 26/1, TA ND TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hàn (SN 1959, trú ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về tội “Hành hạ người khác”.



Theo cáo trạng, vào cuối tháng 9/2017 gia đình chị Trần Ngọc Phương, trú tại tổ 2, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) thuê chị Nguyễn Thị Hàn để phụ giúp công việc gia đình và chăm sóc con.

Trong khoảng thời gian từ 8 đến 9h30 phút và từ 16h30 đến 18h các ngày 20, 21, 22/11/2017 khi chị Phương ra khỏi nhà để giải quyết việc riêng Nguyễn Thị Hàn đã có hành vi dùng tay đánh nhiều nhát vào đầu, gáy, vào người và dùng tay tung cháu bé lên trên không nhiều lần, đe doạ đến sức khoẻ của cháu bé.

Nữ giúp việc Nguyễn Thị Hàn bị tuyên án 15 tháng tù giam. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Tại phiên tòa, sau khi phân tích các tình tiết, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn lăn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hàn 15 tháng tù giam về tội “Hành hạ người khác".

Trước đó, vào tối 22/11/2017, một tài khoản có tên N.Ph. đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội facebook . Nội dung 3 đoạn clip cho thấy, hình ảnh một người phụ nữ liên tục dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng đứa trẻ lên cao mặc cho cháu bé gào khóc khiến dư luận phẫn nộ. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong hai ngày 20,21/11.

Ngày 24/11, Công an thành phố Phủ Lỷ, tỉnh Hà Nam đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Nguyễn Thị Hàn để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Ngày 27/11, Công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cho biết, cơ quan điều tra Công an thành phố Phủ Lý vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hàn (SN 1959, quê tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ người khác.