Thời tiết 2 ngày nghỉ cuối tuần ở các miền trên cả nước

Khu vực Bắc Bộ: Thời tiết ngày thứ Bảy (27/1/2018), phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ 14 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội trong ngày 27/1: Có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ 18 đến 21 độ C.

Ngày Chủ nhật (28/1/2018): Có mưa vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ 16 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Hà Nội trong ngày 28/1, buổi sáng có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ 19 đến 24 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Dự báo thời tiết ngày thứ 7 (27/01/2018): Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, Nam Trung Bộ có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ phía Bắc từ 17 đến 25 độ, phía Nam từ 21 đến 30 độ.

Khu vực Đà Nẵng (ngày 27/1): Có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ 21 đến 25 độ C. Ngày Chủ nhật (28/1/2018): Có mưa vài nơi. Nhiệt độ phía Bắc từ 18 đến 26 độ, phía Nam từ 21 đến 30 độ C. Ở Đà Nẵng trong ngày 28/1 không mưa. Nhiệt độ 22 đến 25 độ C

Khu vực Nam Bộ: Ngày thứ Bảy (27/1/2018) nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 23 đến 32 độ C. TP HCM trong ngày 27/1, trời ban ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 25 đến 32 độ.

Ngày Chủ nhật (28/1/2018) nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 23 đến 32 độ.

Ở TP HCM trong ngày 28/1, ban nggày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 25 đến 32 độ C./.