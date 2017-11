Bãi nhiệm nữ Bí thư phường Mỹ Đình I bị bắt vì đánh bạc

Ngày 24/11, tin từ quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, tại kỳ họp bất thường HĐND phường Mỹ Đình I (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vừa diễn ra, các đại biểu HĐND phường Mỹ Đình I đã tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND và chức danh Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thuận (SN 1970) - Nguyên Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I - người bị bắt vì liên quan đến đường dây lô đề bị công an khởi tố bắt tạm giam hồi tháng 8/2017.



Bên cạnh đó, HĐND phường Mỹ Đình I cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình I, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Đức và bầu ông giữ chức Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bầu ông Nguyễn Sỹ Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I giữ chức Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình I, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

UBND phường Mỹ Đình I (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc trước đó, chiều 15/8, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ông Nguyễn Khánh Thăng - Phó Bí thư thường trực quận ủy Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết: Vụ việc được cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện ra. Bà Nguyễn Thị Thuận và chồng Nguyễn Văn Tiện (SN 1962) điều hành đường dây đánh bạc, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, thu lợi gần 600 triệu đồng.

Cảnh sát làm rõ con bạc trong đường dây do vợ chồng nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I cầm đầu gồm; Bùi Thị Hoa (SN 1970, Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Trung (SN 1978, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trong đó, Bùi Thị Hoa tham gia tổ chức đánh bạc hơn 4,7 tỷ đồng, thu lợi hơn 72 triệu đồng; Con bạc Hương Trung tham gia với số tiền hơn 11 triệu đồng.

Ông Thăng cho hay, trước đó, công an chỉ phát hiện ra Hoa và ông Tiện trong đường dây này. Đặc biệt, thời điểm Hoa bị bắt công an thu giữ tại hiện trường 14 triệu đồng với nhiều bảng ghi lô, đề. Tiến hành khám xét nhà riêng của Hoa, thu giữ một số bảng lô đề. Hoa khai nhận, hàng ngày bán lô đề cho khách tại nhà riêng, rồi gọi điện thoại cho ông Tiện, sau đó chuyển bảng lô đề cho Tiện so sánh rồi thanh toán cho khách. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố ông Tiện và Hoa về hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức ghi lô, đề.

Bà Nguyễn Thị Thuận, nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I . Ảnh: ANTĐ.

"Tuy nhiên, đến ngày 27/3/2017, khi TAND quận Nam Từ Liêm đưa ra xét xử, thì Hoa khai nhận thêm, những lần giao bảng lô đề cho ông Tiện đều gặp bà Thuận ở nhà, bà Thuận cũng biết rất rõ về việc này. Trên cơ sở lời khai của Hòa, TAND quận Nam Từ Liêm đã trả hồ sơ lại cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm điều tra thêm tình tiết mới. Tuy nhiên, bà Thuận khai không liên quan gì đến ông Tiện và Hoa. Nhưng sau khi cơ quan công điều tra, và làm rõ nhiều mẫu bản mềm lô đề đề đều do bà Thuận viết và in ra thì bà Thuận không thể chối cãi”, ông Thăng thông tin.

Tiếp đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thuận, nhưng bà Thuận lại lấy lí do chữa bệnh trong bệnh viện, sau đó bỏ trốn. Công an quận Nam Từ Liêm đã phát lệnh truy nã bà Nguyễn Thị Thuận. Đến ngày 2/8, bà Thuận bị bắt giữ.

Ông Thăng cho hay, trước khi cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thuận, thì UBND quận Nam Từ Liêm đã có công văn gửi UBND phường Mỹ Đình I đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bà Thuận, khai trừ ra khỏi Đảng.