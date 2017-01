Ảnh: Ngoại trưởng John Kerry thăm Việt Nam trước khi rời nhiệm sở

Sáng 13/1, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng John Kerry. Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ 3 của ông Kerry đến Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng Mỹ sau các chuyến thăm tháng 12/2013 và tháng 5/2016. Các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và Việt Nam có buổi trò chuyện về nhiều vấn đề trong quan hệ hai nước. Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ. Hai bên trao đổi về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tiến trình ngoại giao và pháp lý trong xử lý vấn đề Biển Đông nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Ông Kerry khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nhiều vấn đề như đào tạo nhân lực, biến đổi khí hậu, tẩy độc chất dioxin... Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu rõ lập trường ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp để tăng cường đoàn kết ASEAN, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ. Sáng cùng ngày, ông Kerry tới chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ. Ông Kerry là người có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ Việt – Mỹ. Ông từng tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam và nhiều lần qua thăm nước ta trước khi giữ chức ngoại trưởng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại việc lãnh đạo Việt Nam đã có lời mời Tổng thống đắc cử Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 và thăm chính thức Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực và đóng góp của ngoại trưởng Mỹ trong quá trình bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nhiều thập kỷ qua. Quan hệ Việt - Mỹ cũng chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong nhiệm kỳ ngoại trưởng của ông Kerry, như việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 hay Washington dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam năm 2016. Tại cuộc gặp sáng 13/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng trên cơ sở nền tảng hiện có, hai nước sẽ tăng cường hợp tác nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ ổn định, lâu dài, thực chất và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng thể chế và con đường phát triển của nhau. Buổi trò chuyện có sự tham dự của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Đại sứ Mỹ chia sẻ: "Ông Kerry rất yêu đất nước này. Khi giao vị trí Đại sứ ở Việt Nam cho tôi, ông nói: 'Ted, anh sẽ đến đất nước của tôi'. Kerry có tình cảm sâu đậm và gắn bó với Việt Nam. Tôi tin là chừng nào còn sống, ông sẽ còn tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ này". Ngoại trưởng Kerry cho biết rất vui mừng được quay trở lại thăm Việt Nam; cho rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu về việc hai nước cựu thù vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ bạn bè, đối tác; ghi nhận quan hệ hai nước trong 20 năm qua đã phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong suốt con đường sự nghiệp của mình, ông Kerry luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Ông sẽ có buổi nói chuyện với các thành viên của chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại TP Hồ Chí Minh, hội kiến với Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và thăm đồng bằng sông Cửu Long trong chuyến đi lần này. Ông sẽ rời Việt Nam tới Paris để bàn về hoà bình Trung Đông, qua London để gặp ngoại trưởng Anh và có mặt tại Davos, Thụy Sĩ, dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Đây được coi là chuyến công du cuối cùng của ông trước khi thôi chức ngoại trưởng.

