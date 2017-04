Ảnh: Hàng trăm người xem CS tìm xác nghi can cướp bị đuối nước

Chiều 12/4, người dân sống dọc bờ kênh Tân Hoá nghe tiếng hô hoán "cướp, cướp". Chạy ra kiểm tra, họ thấy một thanh niên đang bơi dưới dòng kênh Tân Hoá (phường 14, quận 6) đoạn gần giao lộ kênh Tân Hoá - Tân Hoá. Chiếc xe của nghi can cướp giật nằm trên bờ kênh Tân Hóa, công an sau đó đã đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Hàng trăm người dân ở gần đó nghe tin chạy đến bờ kênh để theo dõi sự việc. Nhận tin báo, Công an quận 6 phối hợp cùng đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt xử lý vụ việc, tìm kiếm nghi can cướp giật nhảy kênh. Đến khoảng 19h30, Cảnh sát đã tìm thấy thi thể thanh niên bị đuối nước và đưa lên bờ. Hàng trăm người vây quanh chiếc xe cứu thương để nhìn bằng được hình dạng của người nhảy kênh Tân Hóa. Một thanh niên thậm chí còn chen lấn với đám đông để được vị trí thuận lợi dùng iPad livestream Facebook. Một số khác không chen được, đứng lên yên xe máy dùng điện thoại quay lại. Nhiều người hiếu kỳ dừng xe ngay trên cầu Tân Hóa để theo dõi vụ việc. Nhiều người vô tư dừng xe khiến cầu này kẹt xe nghiêm trọng, người đi phía sau mệt mỏi, bóp còi inh ỏi khiến cả khu vực thêm hỗn loạn. Đến hơn 20h cùng ngày, thi thể thanh niên đã được đưa khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực dần ổn định.

