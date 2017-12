Ảnh: Côn Đảo khẩn trương di dân trước giờ bão đổ bộ

Trong cuộc họp sáng 25/12 tại Ban chỉ huy Đại đội 7 khu dân cư số 1, Bí thư huyện ủy Nguyễn Hoàng Tùng chỉ đạo khẩn, yêu cầu cán bộ chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự Côn Đảo và cán bộ khu dân cư số 1 hoàn tất việc di dời dân cư, ngư dân tránh bão số 16 đến nơi an toàn. Trước đó, Bí thư huyện ủy Nguyễn Hoàng Tùng cùng thượng tá Phan Tiến Dũng - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện, đã xuống kiểm tra tại Chi cục Hải quan huyện Côn Đảo, nơi tránh bão của ngư dân và khu dân cư số 10. Tại cảng Bến Đầm ông tiếp tục đề nghị ông Lê Đức Dũng, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Côn Đảo, khẩn trương vận động và sẵn sàng cưỡng chế các ngư dân còn ở trên tàu cá để bảo đảm an toàn. Trong đêm 24/12 một số tàu thuyền đã chạy về Sóc Trăng tránh bão vì họ tính toán kịp thời gian. Ông Lê Đức Dũng, Phó đồn trưởng Biên phòng Côn Đảo, cho biết tối qua đã cưỡng chế 225 người, sáng nay khoảng 105 người. Có hơn 100 ngư dân đã chấp hành tới nơi trú ẩn tại Chi cục Hải quan Côn Đảo. Hầu hết ngư dân sau khi được giải thích cặn kẽ đã vui vẻ chấp hành. Họ được bảo đảm ăn uống đầy đủ, chỗ ngủ sạch sẽ an toàn. Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo đơn vị ứng trực sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, bảo đảm 100% dân không bị đói, lạnh. Nhân dân khu vực Cỏ Ống được chăm lo ăn uống đầy đủ. Bà Hai chia sẻ chỉ mong bão mau tan để quay về nhà xem tình hình mà phục hồi kinh doanh trở lại. Người phụ nữ này cho biết bà cảm thấy rất yên tâm khi được ở tại đây trong thời gian bão số 16 (bão Tembin) vào. Bà Cao Thị Hải, hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Thơ, cho biết 20 cán bộ giáo viên của trường đã túc trực 24/24 để giúp đỡ người dân và các em nhỏ. Dân trú bão được lo ăn uống đầy đủ. Nhận được tin giờ chót có một du thuyền nước ngoài xin cập cảng Bến Đầm tránh bão, ông Dũng chỉ đạo triển khai ngay lực lượng xử lý. Toàn bộ Côn Đảo đã dừng các hoạt động kinh doanh. Theo đại diện hãng hàng không Vasco, chiều tối 25/12 có tổng cộng 300 khách bay ra đảo. Sáng 25/12, có 1 chuyến bay trống bay ra chở 68 khách về. Trong hôm nay hủy 6 chuyến bay, trong đó có chuyến đi từ Cần Thơ và 5 chuyến từ Sài Gòn.

Trong cuộc họp sáng 25/12 tại Ban chỉ huy Đại đội 7 khu dân cư số 1, Bí thư huyện ủy Nguyễn Hoàng Tùng chỉ đạo khẩn, yêu cầu cán bộ chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự Côn Đảo và cán bộ khu dân cư số 1 hoàn tất việc di dời dân cư, ngư dân tránh bão số 16 đến nơi an toàn. Trước đó, Bí thư huyện ủy Nguyễn Hoàng Tùng cùng thượng tá Phan Tiến Dũng - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện, đã xuống kiểm tra tại Chi cục Hải quan huyện Côn Đảo, nơi tránh bão của ngư dân và khu dân cư số 10. Tại cảng Bến Đầm ông tiếp tục đề nghị ông Lê Đức Dũng, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Côn Đảo, khẩn trương vận động và sẵn sàng cưỡng chế các ngư dân còn ở trên tàu cá để bảo đảm an toàn. Trong đêm 24/12 một số tàu thuyền đã chạy về Sóc Trăng tránh bão vì họ tính toán kịp thời gian. Ông Lê Đức Dũng, Phó đồn trưởng Biên phòng Côn Đảo, cho biết tối qua đã cưỡng chế 225 người, sáng nay khoảng 105 người. Có hơn 100 ngư dân đã chấp hành tới nơi trú ẩn tại Chi cục Hải quan Côn Đảo. Hầu hết ngư dân sau khi được giải thích cặn kẽ đã vui vẻ chấp hành. Họ được bảo đảm ăn uống đầy đủ, chỗ ngủ sạch sẽ an toàn. Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo đơn vị ứng trực sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, bảo đảm 100% dân không bị đói, lạnh. Nhân dân khu vực Cỏ Ống được chăm lo ăn uống đầy đủ. Bà Hai chia sẻ chỉ mong bão mau tan để quay về nhà xem tình hình mà phục hồi kinh doanh trở lại. Người phụ nữ này cho biết bà cảm thấy rất yên tâm khi được ở tại đây trong thời gian bão số 16 (bão Tembin) vào. Bà Cao Thị Hải, hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Thơ, cho biết 20 cán bộ giáo viên của trường đã túc trực 24/24 để giúp đỡ người dân và các em nhỏ. Dân trú bão được lo ăn uống đầy đủ. Nhận được tin giờ chót có một du thuyền nước ngoài xin cập cảng Bến Đầm tránh bão , ông Dũng chỉ đạo triển khai ngay lực lượng xử lý. Toàn bộ Côn Đảo đã dừng các hoạt động kinh doanh. Theo đại diện hãng hàng không Vasco, chiều tối 25/12 có tổng cộng 300 khách bay ra đảo. Sáng 25/12, có 1 chuyến bay trống bay ra chở 68 khách về. Trong hôm nay hủy 6 chuyến bay, trong đó có chuyến đi từ Cần Thơ và 5 chuyến từ Sài Gòn.