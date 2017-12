Ảnh: Nhà giàn DK1 rung lắc mạnh do sóng bão số 16

Hơn 4h sáng, thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh nhắn tin từ nhà giàn DK1: "Sóng to nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập nhà giàn". "Tại DK 1/15 sóng đánh trùm qua nhà cũ, bộ đội an toàn" - bốn chữ cuối của tin nhắn cũng là điều chúng ta mong mỏi nhất - "bộ đội an toàn". Những thông tin của thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh - chính trị viên Tiểu đoàn DK1 - từ chỉ huy sở được anh em cán bộ chiến sĩ từ nhà giàn báo về cũng cho biết: "DK 1/15 sóng đánh bay bồn dầu trên sàn công tác". Ảnh: Sóng đánh mạnh ở khu vực nhà giàn DK1. Chúng tôi đã ra DK 1/15 dịp tháng 5 vừa qua. Bồn dầu của nhà giàn tầm 15 khối, nếu đầy dầu phải nặng trên mười tấn, được hàn cố định vào giàn, vậy mà sóng xô bay đủ biết sức gió cỡ nào. Ảnh: Kết cấu kiên cố bị sóng gió đánh hỏng. Cũng tại nhà giàn cũ của DK1/15 sóng đánh bay cầu thang, chuồng chăn nuôi, trạm Viettel... Ảnh: Các chậu rau của chiến sĩ trồng trên nhà giàn bị hỏng. Cho đến 8h sáng nay, sức gió đã yếu đi nhưng những hình ảnh được gửi về từ bãi Tư Chính (DK1/14) cho thấy sóng vẫn có những cơn phủ trùm lên nhà giàn cũ. Ảnh: Nhiều chỗ trên nhà giàn bị gió quật đổ. Đại uý Trịnh Trọng Nghĩa - chỉ huy trưởng nhà giàn Quế Đường - cho biết sáng nay gió có lúc lên cấp 13, 14 giật cấp 15. Nhà giàn bị rung lắc mạnh. "Nhưng may mắn là nhà và người đều an toàn", đại úy Nghĩa cho biết. Ảnh: Sóng đánh mạnh ở khu vực nhà giàn DK1.

