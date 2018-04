13 năm ôm 5 khẩu súng sống ẩn dật trong rừng sâu

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa bàn giao Học Văn Đức (54 tuổi, trú huyện Tương Dương) cho Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an Nghệ An, để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Người đàn ông này là nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy, bỏ trốn lệnh truy nã cách đây 13 năm. Công an tổ chức khám xét nơi ở của ông Đức và thu giữ 5 khẩu súng, nhiều viên đạn, hộp tiếp đạn.

Trong thời gian ông Đức lẩn trốn, lực lượng chức năng liệt kê ông vào nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nhiều lần, công an tổ chức truy bắt nhưng bất thành.

Sống như người rừng

Năm 2004, trong khi đồng bọn bị Phòng Cảnh sát ma túy Công an Nghệ An bắt giữ về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy thì Học Văn Đức trốn thoát. Một năm sau, công an phát lệnh truy nã. Người này sau đó lẻn vào rừng sâu ở các huyện biên giới giữa Việt Nam - Lào (khu vực thuộc tỉnh Nghệ An) để trú ẩn.

Thời gian gần đây, gia đình ông ta phải di dời đến nơi ở mới, nhường đất cho thủy điện Bản Vẽ. Vợ con của Đức không đến nơi tái định cư mà chuyển vào xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) sinh sống. Ông này lần về thăm vợ con rồi nhanh chóng di chuyển vào rừng để tránh sự truy bắt .

Ông Học Văn Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Lúc bị truy bắt gắt gao, Đức lên biên giới rồi sang huyện Quế Phong ẩn náu, một trinh sát điều tra cho hay. Học Văn Đức sau đó di chuyển về một cánh rừng rậm cách nơi vợ con ông sinh sống gần chục km để trú ngụ.



Những ngày chưa liên lạc được với gia đình, ông Đức hái quả rừng, săn chim thú làm thức ăn để sống qua ngày. Thỉnh thoảng, ông ta mang lâm sản, thịt thú săn được đến các bản làng đổi nhu yếu phẩm.

Cho rằng công an quên chuyện của mình, Đức tìm cách liên lạc với gia đình. Người thân của ông sau đó bí mật cung cấp nhu yếu phẩm để ông ẩn dật trong rừng.

Thỉnh thoảng, ông Đức rời căn lều ở rừng về thăm vợ, con vào ban đêm. Người này thường trở lại nơi ẩn náu trước khi trời sáng.

Mật phục, ập vào lán trại bắt kẻ trốn nã 13 năm

Nhiều lần tổ chức vây bắt bất thành nhưng Công an huyện Tương Dương không bỏ cuộc. Sau nhiều tháng bám trụ ở khu vực ẩn náu của Đức, các trinh sát nắm được quy luật của nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Số súng công an thu được trong lán trại Đức ẩn náu. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, Đức sống biệt lập trong rừng và khi phát hiện biến, ông ta nhảy xuống khe rồi lẩn vào rừng. Trong lán trại của người này luôn thủ súng đã lên đạn, lựu đạn... để chống đối lực lượng chức năng.



Tối 14/4, biết Đức sẽ về thăm gia đình nên Công an huyện Tương Dương huy động lực lượng phối hợp với Đồn biên phòng Nhôn Mai triển khai kế hoạch vây bắt.

Để tránh kinh động, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, công an quyết định bắt Đức vào lúc ông này quay lại nơi trú ẩn.

Khoảng 23h khuya, Đức vừa bước chân đến lán trại của mình trong rừng thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ.