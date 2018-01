13 bị can cùng tội với ông Đinh La Thăng gồm những ai?

Vào ngày 8/1/2018 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).



Bị can Đinh La Thăng giữ vai trò chính

Trong vụ án trên, các cơ quan tố tụng cho rằng, bị can Đinh La Thăng có vai trò chính. Cáo trạng nêu rõ, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, bị can Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVN thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PV Power ký Hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.

Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN và BQL dự án căn cứ Hợp đồng này tạm ứng 6.6 triệu USD và 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án NMNĐ Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 119.8 tỷ đồng.

Hành vi trên đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong các bị can cùng tội “Cố ý làm trái…” với bị can Đinh La Thăng, đáng chú ý nhất là trường hợp Trịnh Xuân Thanh. Trong quá trình thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2 giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT PVC, Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị can Vũ Đức Thuận ký HĐ EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.6 triệu USD và 1.312 tỷ đồng. Quyết định sử dụng 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án NMNĐ Thái Bình 2 gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 119.8 tỷ đồng.

Hành vi của hàng loạt bị can phạm tội giống Đinh La Thăng

Trong vụ án trên, có đến 13 bị can bị truy tố cùng tội về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với ông bị can Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN và Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT PVC. Vậy họ đã có hành vi phạm tội như thế nào?

Theo cáo trạng, bị can Phùng Đình Thực – nguyên TGĐ PVN đã có hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC 33 với PVC trái quy định. Sau đó, bị can này chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban QLDA căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1312 tỷ đồng cho PVC để Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng sai mục đích hơn 1115 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 120 tỷ.

Bị can Nguyễn Quốc Khánh – nguyên Phó TGĐ PVN đã có hành vi đồng phạm với Đinh La Thăng trong việc chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC 33 với PVC trái quy định. Sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban QLDA căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1312 tỷ đồng cho PVC.

Bị can Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó TGĐ PVN biết rõ hợp đồng EPC 33 được ký trái quy định nhưng vẫn chỉ đạo Ban QLDA tạm ứng số tiền trên cho PVC.

Bị can Vũ Đức Thuận – nguyên TGĐ PVC là người ký hợp đồng EPC 33 trái quy định và tham gia việc quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng số tiền tạm ứng sai mục đích.

Bị can Ninh Văn Quỳnh – Kế toán trưởng, trưởng ban tài chính kế toán PVN biết hợp đồng EPC 33 được ký và thực hiện trái quy định nhưng vẫn đề xuất với Nguyễn Xuân Sơn trong việc chuyển tiền cho Ban QLDA để Ban QLDA chi tạm ứng tiền cho PVC.

Tương tự, bị can Lê Đình Mậu – Phó Trưởng ban tài chính kế toán, kiểm toán PVN biết hợp đồng EPC 33 được ký trái quy định nhưng vẫn có hành vi tham gia vào việc tham mưu, đề xuất với Nguyễn Xuân Sơn trong việc cấp tạm ứng đợt 3,4 với số tiền hơn 817 tỷ đồng để ban QLDA chi tạm cho PVC trái quy định.

Bị can Vũ Hồng Chương – Nguyên trưởng ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 biết rõ hợp đồng EPC 33 được ký trái quy định, việc lãnh đạo PVN chỉ đạo Ban QLDA tạm ứng tiền cho PVC là trái quy định nhưng vẫn lập các thủ tục chi tạm ứng. Bị can Trần Văn Nguyên – Kế toán trưởng ban QLDA cũng có hành vi tương tự.

Bị can Nguyễn Ngọc Quý – Phó Chủ tịch HĐQT PVC đã thống nhất cùng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC 33 trái quy định.

Bị can Nguyễn Mạnh Tiến – Phó TGĐ PVC đã cùng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận để xuất với PVN để PVC được nhận tiền tạm ứng.

Bị can Phạm Tiến Đạt – Kế toán trưởng PVC đã thực hiện theo chủ trương của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận trong việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trái quy định.

Bị can Trương Quốc Dũng biết chủ trương của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận trong việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng tiền tạm ứng của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào mục đích khác. Trong đó, trực tiếp quyết định, ký thủ tục để sử dụng 40 tỷ đồng/tổng số tiền tạm ứng không đúng mục đích góp phần gây ra khoản thiệt hại gần 120 tỷ đồng.

Theo Viện KSNDTC, các bị can trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong đơn vị kinh tế quan trọng, được Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia trong đó có dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án nêu trên, vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước.