10 năm lẩn trốn tội giết người, lấy vợ vẫn không thoát lưới trời

Chiều 20/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao Nguyễn Văn Chiến (58 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Bình Phước) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phục hồi điều tra vụ án giết người theo thẩm quyền. Đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước truy nã hơn 10 năm về hành vi giết người.



Theo cơ quan Công an: Vào ngày 6/5/2007, Chiến cùng với anh Lê Văn Chung (56 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng) uống rượu tại nhà anh Nguyễn Xuân Giao (56 tuổi).

Đến 19h cùng ngày, giữa Chiến và anh Chung xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Anh Chung bỏ đi về nhà.

Đối tượng tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, Chiến về nhà (cách đó khoảng 100m) lấy dao đến nhà của anh Chung để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Chiến chửi bới, xúc phạm anh Chung. Sau đó, cả hai lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Chiến dùng dao đâm vào ngực anh Chung khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Chiến bỏ trốn đến tỉnh Tuyên Quang sinh sống.

Qua nhiều năm xác minh truy bắt, đến ngày 17/1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Nguyễn Văn Chiến khi đối tượng đang ở nơi trú ẩn cùng người vợ “hờ” tại ấp Thiện Tân, xã Thiện Kế, huyện Tương Dương, Tuyên Quang.