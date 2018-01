Vì sai lầm của điều dưỡng viên, cháu bé 8 tháng tuổi tử vong

Mũi tiêm oan nghiệt

Cho đến nay, đã hơn một tuần kể từ khi sự cố xảy ra, cũng là từng đó ngày vợ chồng chị Hải mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến cô con gái bé nhỏ của mình đang trong tình trạng hôn mê sâu. Hiện tại, bé Nguyễn Hoàng T. đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, phải nằm cách ly và hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc.

Nói trong nước mắt, chị Hải cho biết: "Chiều ngày 15/1, sau khi phát hiện con gái có dấu hiệu sốt cao, bụng chướng, vợ chồng tôi đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh thăm khám. Sau đó cháu được đưa vào khoa cấp cứu Nhi của bệnh viện để hạ sốt".

Khi đã cắt được cơn sốt, do yên tâm về sức khỏe của con nên chị Hải để con lại cho bà nội trông rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Sau đó không lâu, chị Hải nhận được điện thoại của bà nội gọi chị quay lại gấp vì cháu T. lâm vào tình trạng nguy kịch, chồng chị đang đi gọi bác sĩ cấp cứu. Khi quay trở lại phòng bệnh, chị Hải thấy bé T. người đã cứng đờ, tim có dấu hiệu ngừng đập.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức họp báo và thừa nhận điều dưỡng Trang đã làm sai y lệnh.

"Sau khi tôi quay lại, thấy con như vậy tôi hoảng lắm, vì vừa mới đây thôi, cháu còn khỏe lại và uống được sữa. Tôi thấy bác sĩ trực đang nói lớn với điều dưỡng viên là: "Bảo cho uống Kali tại sao lại tiêm, tiêm để ngừng tim à".

Lúc ấy tôi mới biết là bác sĩ điều trị kê thuốc Kali Clorid 10%/5ml cho cháu uống, nhưng điều dưỡng lại tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch cho cháu. Trước đó, gia đình tôi cũng có nói với bác sĩ về việc cháu đang bị chướng bụng".

Bà Lò Thị Kim - bà nội của bé T. và cũng là người trực tiếp trông cháu kể lại rằng, khi con dâu vừa đi ra ngoài thì bác sĩ chỉ định cho cháu T. dùng thuốc Kali để dễ tiêu hóa, vì trước đó cháu bị chướng bụng.

Sau khi chỉ định, một điều dưỡng tên Trang đã vào tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho cháu. Tiêm xong liều thuốc đó thì cháu T. xuất hiện biểu hiện lạ, gia đình hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ trực ngay sau đó.

"Mẹ cháu cũng là người làm về y tế nên theo dõi tình hình sức khỏe cháu chặt chẽ lắm, có dấu hiệu gì hay thay đổi gì là biết ngay. Không may đúng lúc ấy thì mẹ cháu lại không có ở bên cạnh, nếu không đã ngăn được việc đáng tiếc này xảy ra", bà Kim khóc và nói.

Ngay sau đó, cháu T. được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tiến hành cấp cứu và chuyển cháu lên Bệnh viện Xanh Pôn ngay trong đêm.

Chia sẻ về tình trạng cháu bé, Ths.BS Trần Văn Trung, Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: "Bệnh nhi được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Hiện tại, tình trạng của trẻ so với hôm mới nhập viên đã có tiến triển, nhưng vẫn đang trong tình trạng nặng. Cháu bé sốc nhiễm khuẩn do nhiễm khuẩn huyết, có viêm màng não mủ, có tình trạng suy đa cơ quan.

Hiện, bé đang được điều trị thở máy, chống sốc, và điều trị các rối loạn chức năng của các cơ quan. Hiện, tiên lượng vẫn rất nặng, phụ thuộc vào mức đáp ứng của trẻ".

Điều khiến chị Hải bức xúc là sau khi gây ra sự việc thì điều dưỡng Hoàng Thu Trang vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi gia đình trình báo Công an thì bệnh viện mới tạm thời cho điều dưỡng này nghỉ việc.

Là một dược sĩ bán thuốc nên, trong buổi nói chuyện với chúng tôi, chị Hải cho rằng, ngoài lỗi lầm sai y lệnh của điều dưỡng Trang thì bác sĩ trực hôm đó cũng phải có trách nhiệm.

Lý do là bác sĩ trực kê cho bé T. sử dụng thuốc Kali Clorid 10%/5ml nhưng đây là loại thuốc để tiêm, không phải để uống. Đây là lỗi hệ thống nên trách nhiệm trong sự cố ngày hôm đó không chỉ thuộc về mình điều dưỡng Trang.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Để giải đáp những thắc mắc trong sự cố này, chiều ngày 18-1, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã tổ chức buổi họp báo với sự có mặt của bác sĩ Đinh Thị Hồng Hoa - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và bác sĩ Nguyễn Tiến Thịnh - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Bác sĩ Hoa cho biết, vào thời điểm chiều tối ngày 15-1, cháu T. được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng sốt cao, nôn, tiêu chảy. Nhiệt độ cao nhất là 39-40 độ, có biểu hiện rét run, không co giật.

Sau khi khám, bệnh viện đã tiên lượng tình trạng bệnh của cháu T. đang chuyển biến nặng và có giải thích cho gia đình tình trạng bệnh, chẩn đoán là tiêu chảy cấp có mất nước và viêm họng cấp.

Sau đó, bé T. được chuyển sang khoa Nhi để điều trị. Đến 23h10’, sau khi điều dưỡng Hoàng Thu Trang thực hiện y lệnh của bác sĩ trực Vũ Thu Trang, phát hiện cháu bé có biểu hiện lạ, bố cháu đã gọi cho bác sĩ để khám lại.

Lúc đó, bé T. đã có dấu hiệu co cứng người, thở nhanh. Bác sĩ trực đã hỏi lại về việc thực hiện y lệnh và phát hiện điều dưỡng thay vì cho bé T. uống Kali Clorid 10%/5ml thì lại tiêm tĩnh mạch cho bé.

Bệnh viện sau khi phát hiện vụ việc đã khẩn cấp xử trí theo quy trình, báo cáo y khoa nhầm lẫn đường dùng thuốc, báo cáo vụ việc lên lãnh đạo bệnh viện và Trưởng khoa Nhi, cùng lúc với việc mời hỗ trợ cấp cứu, hồi sức tích cực cho bé T. Đến 23h50’, sau khi hội chẩn, bệnh viện đã báo cáo tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn và chuyển bé T. đến điều trị.

Bác sĩ Hoa cho biết: "Việc thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc liên quan đến 5 đúng của ngành y. Đây là hành động sai y lệnh của điều dưỡng Trang khi thực hiện tiêm tĩnh mạch thay cho đường uống.

Ngay khi phát hiện vụ việc, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành xử lý ngay các vấn đề để cấp cứu bệnh nhân khẩn trương. Chúng tôi cũng thành lập hội đồng chuyên môn xem xét việc thực hiện sai quy trình này và ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày với điều dưỡng Hoàng Thu Trang.

Tiếp đó ra soát lại việc thực hiện các quy trình, quy chế quản lý sự cố y khoa và báo cáo ngay cho Sở y tế Hà Nội để có những chỉ đạo chuyên môn. Hiện tại bệnh viện vẫn đang phối hợp với Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị tích cực cho bé T.".

Về những thắc mắc việc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh không phát hiện được cháu T. đang bị viêm màng não mủ, có dấu hiệu chẩn đoán sai thì bác sĩ Hoa cho biết, do thời gian nhập viện ngắn nên chưa đủ thời gian làm xét nghiệm để chẩn đoán xác định. Được biết thêm, trước khi xảy ra sự cố này, điều dưỡng Hoàng Thu Trang đã công tác tại bệnh viện được 8 năm và chưa có sai phạm gì về chuyên môn.

Việc kỷ luật điều dưỡng Trang sẽ được bệnh viện thực hiện theo quy trình kỷ luật viên chức, sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để bàn về vấn đề này.

Còn với phản ánh của người nhà bệnh nhân về việc điều dưỡng Trang có thái độ không đúng mực khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân và yêu cầu lấy máu bé T. đi xét nghiệm trong lúc bé còn chưa cắt được cơn sốt, bác sĩ Hoa cho biết: "Khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện cũng đề nghĩ bác sĩ trực lập bản tường trình. Tuy nhiên trong bản tường trình không có nhắc đến tâm lý không tốt của điều dưỡng Trang khi tiếp xúc bệnh nhân và việc lấy máu xét nghiệm khi bệnh nhân chưa cắt cơn sốt. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến và báo lại khi tìm hiểu xong sự việc".

Cuối buổi họp báo, khi một số phóng viên muốn hỏi sâu hơn về loại thuốc Kali Clorid đã được dùng cho cháu T., các bác sĩ trong buổi họp báo xin phép không trả lời vì đây là chuyên môn của dược sĩ lâm sàng.

Nhưng khi báo chí đề nghị đại diện bệnh viện mời một dược sĩ đến để trả lời về vấn đề này thì bác sĩ Hoa cho biết hiện tại không sắp xếp được ai.

Chúng tôi đã liên lạc riêng với bác sĩ Hoa để giải đáp thắc mắc về việc thuốc Kali Clorid 10%/5ml có phải là thuốc tiêm, không phải dùng để uống như gia đình cháu T. đã chia sẻ hay không, bác sĩ Hoa cho biết, vụ việc này đã được Hội đồng chuyên môn xác định là sai đường dùng, về ý kiến của gia đình cháu T, do không phải người làm chuyên môn nên không thể trả lời được vấn đề này.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Đông Anh, Công an huyện đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh. Sau khi làm việc với các bên và làm rõ sự việc, Công an huyện sẽ tiến hành cung cấp thông tin cho báo chí được biết.