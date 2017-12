Tuyệt chiêu để mua sofa giường đẹp, dùng mãi "chẳng chịu hỏng"

Chất liệu sofa giường

Khi mua sofa giường, bạn đừng quên chú ý đến chất liệu nệm của chiếc sofa giường. Bạn cần phải chọn chất liệu nệm có độ bền cao, chất lượng tốt. Một số chất liệu đệm bạn cần lựa chọn như:

Bông hoặc polyester: Chất liệu này thường được sử dụng trong ghế sofa giường. Nệm bông và nệm tổng hợp (đôi khi là một hỗn hợp của cả hai) thường có độ dày khác nhau, tạo sự thoải mái tối ưu cho người dùng.

Ảnh minh họa.

Bọt biển: Nệm bọt biển được sử dụng khá phổ biến cho sofa giường. Nệm sofa giường thường chỉ dày từ 7 đến 15 cm. Lựa chọn chất liệu nệm bằng bọt biển tốt sẽ mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt cho người dùng.

Chất liệu cao su non: Chất liệu cao su non thường được sử dụng trong những chiếc sofa giường truyền thống. Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất thường thêm một lớp đệm dày, giá đỡ để để giúp người dùng ngủ ngon hơn. Lưu ý rằng nệm lò xo sẽ phát ra tiếng động khá lớn khi nằm vì vậy nếu bạn nằm chung phòng với những người khác, bạn nên chọn đệm bằng bọt biển thay vì nệm cao su non.

Chức năng sofa giường

Trước khi mua một sofa giường , hãy thử dùng nó trong cửa hàng hoặc đọc những lời nhận xét của những người đã từng mua và dùng sofa giường này. Có 3 tính năng bạn cần kiểm tra trước khi mua sofa giường.

Nâng đỡ: Bạn hãy ngồi lên để kiểm tra xem khung sofa giường có đủ vững chãi để ngồi và nằm lên hay không.

Kéo, mở: Ngày nay, hầu hết sofa giường đều có thể dễ dàng kéo, mở bằng một tay. Hãy thử kéo, mở chiếc sofa giường trước khi mua.