Những cây cảnh tạo hình "thần kê" độc lạ đón Tết

Nghệ nhân Nguyễn Văn Công (5 Công, ngụ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho hay, năm nay có nhiều khách hàng đặt làm kiểng hình 12 con giáp, hình ly, tách, cầu vòng, trái tim... - Ảnh: Dantri.com.vn Trong đó, cây cảnh tạo hình gà độc lạ được đặt hàng nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 - Ảnh: Dantri.com.vn Mỗi cây cảnh hình con gà cao hơn 1 mét với 30 cây gừa ghép lại có giá 2 triệu đồng/cặp, nhỏ hơn giá 1 triệu đồng. Ảnh: Dantri.com.vn Ảnh: Dân Việt. Bên cạnh đó, nhiều loại kiểng gà ngộ nghĩnh siêu bắt mắt được làm bằng cây quất (tắc) đã được bàn tay các nghệ nhân huyện Chợ Lách (Bến Tre) – “vương quốc” hoa, cây kiểng ở miền Tây tạo nên - Ảnh: Dân Việt. Theo nhiều nghệ nhân có kinh nghiệm, do điều kiện thời tiết năm nay thay đổi thất thường, cây quất khó phát triển và do hình dáng con gà không dễ tạo nên sản phẩm kiểng gà nơi đây không nhiều (khoảng 100 cặp các loại). - Ảnh: Dân Việt. Hiện giá bán kiểng gà được các nhà vườn đưa ra là từ 2-6 triệu đồng/cặp. Ngoài những cặp gà được trưng bày giới thiệu thì đa số sản phẩm độc đáo này đều đã có đơn đặt hàng từ TP HCM và tỉnh Bình Dương - Ảnh: Người đưa tin. Trước đó, ông Nguyễn Văn Toản (57 tuổi, người dân địa phương thường gọi là nghệ nhân Năm Thoại) ở ấp 4, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, ông vừa sản xuất được hàng chục con kiểng gà - Ảnh: Lao động. Những kiểng gà này rất đặc biệt, thay vì làm từ cây tắc (quất), cây si hay cây sanh như các nơi khác thì ông làm từ cây bông trang. Trong đó, có rất nhiều cây lâu năm, có cây có tuổi thọ từ 20 năm đến trên 70 năm - Ảnh: Dân Việt. Theo nghệ nhân Năm Thoại, cây bông trang khó tìm mua về làm kiểng, nhất là đối với loại cây lớn có tuổi thọ lâu năm nên giá bán ra của loại kiểng thú này cũng cao, thuộc dạng quý hiếm - Ảnh: Dân Việt. Hơn nữa, kiểng gà loại lớn phải do 5 thợ làm và mất khoảng 10 ngày mới xong 1 con - Ảnh: Dân Việt. Chính vì vậy, kiểng gà từ cây bông trang có giá khoảng 100 triệu đồng/cặp đối với kiểng gà loại nhỏ và 150 triệu đồng/cặp đối với loại lớn. Riêng đàn gà con (trên 10 con) cũng có giá khoảng 75 triệu đồng - Ảnh: Dân Việt.

