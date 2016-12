Thưởng Tết 2017: Nơi này gấp nơi kia... hàng chục nghìn lần

Bất động sản, ngân hàng dẫn đầu

Lác đác ở một số tỉnh, thành lớn như TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Hải Phòng… các Sở LĐTBXH đã có tổng hợp về mức thưởng Tết 2017. Ấn tượng nhất là Công ty Bất động sản Cengroup tại Hà Nội đã “mạnh tay” thưởng tết cho 8 nhân viên quản lý bậc trung, mỗi người 1 chiếc ôtô trị giá 1 tỷ đồng (năm nhân viên ở Hà Nội và 3 nhân viên ở chi nhánh TP.Hồ Chí Minh).

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Cengroup cho biết, năm nay công ty kinh doanh tốt, doanh thu năm 2016 tăng trưởng hơn 20% so với năm 2015. Bên cạnh việc thưởng tết vài tháng lương, công ty quyết định thưởng ôtô tiền tỷ cho những nhân viên quản lý xuất sắc. Nếu như năm ngoái chỉ khoảng 4-5 trường hợp được thưởng nhà thì năm nay, hơn 10 người được thưởng nhà, thưởng ôtô.

Nhiều người lao động có thưởng tết là nguồn thu quan trọng. ảnh: Minh Nguyệt Còn tại TP.Hồ Chí Minh, mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp (DN) FDI với hơn 500 triệu đồng dành cho vị trí quản lý. Tiếp sau là một DN FDI của Cần Thơ với mức thưởng 384 triệu đồng.



Những phần thưởng tết lớn như tặng nhà, tặng xe hàng năm thường thuộc về các nhóm ngành nghề kinh doanh tốt, những DN FDI… Năm nay mức thưởng “khủng” này thuộc về ngành bất động sản là không quá bất ngờ vì trong năm 2016, đây cũng là ngành nghề có mức lương, thưởng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Macconsult cho biết: “Theo khảo sát mới đây của công ty, mức thưởng trung bình trong năm của ngành bất động sản là cao nhất, ở mức 65 triệu đồng ở cấp bậc quản lý, giám sát và 12,75 triệu đồng ở cấp bậc chuyên viên, kỹ sư. Về tiền lương, ở cấp bậc quản lý, giám sát ngành bất động sản cũng có mức trung bình cao nhất so với các ngành khác, khoảng 28,5 triệu đồng/tháng. Tiếp sau đó là mức thưởng của nhân viên ngành tài chính, ngân hàng và hàng không”.

Trước đó, đầu tháng 12.2016, Techcombank là ngân hàng đầu tiên công bố thưởng tết với mức thưởng 7 tháng lương, nhiều khả năng đây cũng là ngân hàng có mức thưởng cao nhất đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, toàn bộ cán bộ nhân viên Techcombank sẽ được nhận thêm tháng lương thứ 13. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh của đơn vị cũng như hiệu quả công việc của cá nhân, đa số cán bộ nhân viên sẽ được nhận thêm một phần thưởng tết, dao động từ 1,5 - 6 tháng lương.

Theo ông Phạm Minh Huân – nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: “Việc thưởng tết bằng ôtô hay tiền tỷ chỉ là con số cá biệt, không thể hiện bức tranh lương thưởng tết của đại đa số người lao động. Đa phần lao động chỉ nhận được mức thưởng khoảng 1 tháng lương, dao động từ 5 - 6 triệu đồng/người”.

Theo ông Nguyễn Bá Phái – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hải Phòng, tính đến ngày 27.12 đã có 570 DN trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tiền thưởng tết 2017. Theo đó, mức thưởng tết bình quân đạt 1,7 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng thuộc về Công ty Xi măng Chinfong (DN FDI). Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người (Công ty TNHH VPP Wanli Việt Nam).

Không còn cảnh thưởng quần đùi, áo may ô

Thống kê của Bộ LĐTBXH cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 bình quân là 1 tháng lương, khoảng 5,53 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người, thấp nhất là 40.000 đồng/người, vẫn còn một số doanh nghiệp không thưởng tết cho người lao động Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt may Hưng Yên cho biết: “So với năm ngoái, các DN dệt may gặp nhiều khó khăn. Khả năng, chỉ có khoảng một nửa số công ty thuộc Tổng Công ty Dệt may Hưng Yên là duy trì được mức thưởng tết như năm ngoái, khoảng 1-2 tháng lương. Còn lại, các DN cố gắng lắm cũng chỉ thưởng cho lao động được 1 tháng lương cơ bản”.

Trong khi đó, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt - May Việt Nam thì cho rằng, năm nay thu nhập bình quân của công nhân may tăng đáng kể. Mặc dù năm 2016 còn nhiều khó khăn chung nhưng các DN cơ bản giữ được nhịp độ tăng trưởng. Năng suất lao động tăng và đảm bảo được các đơn hàng. Vì vậy, ông Giang khẳng định thưởng tết 2017 sẽ “không còn chuyện thưởng bằng áo may ô, quần đùi như các năm trước”.

Trả lời về tình hình thưởng tết của các địa phương, ông Tống Văn Lai - Phó Vụ trưởng Vụ Lao động-Tiền lương (Bộ LĐTBXH) cho biết, hiện nay mới có 12 địa phương gửi báo cáo tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng tết năm 2017.

“Nhìn chung, theo phương án của các DN đã báo cáo thì mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2017 cơ bản tương đương năm 2016. Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân khoảng 900.000 - 1.000.000 đồng/người và vẫn có mức 50.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán thì vẫn khoảng 1 tháng lương cơ bản” - ông Tống Văn Lai nói.

Theo ông Tống Văn Lai, pháp luật lao động quy định tiền thưởng nói chung và thưởng tết nói riêng là những khoản có tính chất khuyến khích giữa người lao động và DN theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của DN.

Ông Lai cũng cho biết thêm, dự kiến tới giữa tháng 1, Bộ LĐTBXH sẽ báo cáo về vấn đề lương 2016 và thưởng tết 2017.

