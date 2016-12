Nhìn lại những sai phạm của tập đoàn Nam Cường

Là một trong những tập đoàn bất động sản lớn mạnh, nhưng những năm gần đây, liên tiếp các vụ lùm xùm liên quan đến Tập đoàn Nam Cường đã khiến nhiều người phải thất vọng. Khốn khổ vì nằm trong quy hoạch dự án Tập đoàn Nam Cường Mới đây nhất, phản ánh đến báo điện tử Kiến Thức, các hộ dân (tại tổ dân phố Hoàng 8, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ tháng 10/2004. Đến tháng 8/2006, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định thu hồi 112.768m2 đất tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) để thực hiện xây dựng dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi triển khai dự án, không hiểu vì lý do gì, 5.953m2 của 71 hộ dân ở phường Cổ Nhuế 1 nằm trong quy hoạch không được chủ đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Bể nước ăn tại Khu đô thị mới Cổ Nhuế bị ngập đến gần miệng - Ảnh do người dân cung cấp. Từ đó đến nay, đã 11 năm trôi qua, những hộ dân có đất nằm trong diện quy hoạch của dự án này luôn phải sống trong tình cảnh nhà xuống cấp nhưng không được xây mới, sửa chữa; đường sá không được đầu tư xây dựng dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng vào mùa mưa bão, môi trường ô nhiễm, thậm chí không được sử dụng nước sạch...

Sai phạm tại KĐT mới phía Tây (Hải Dương) của Tập đoàn Nam Cường

Trước đó, theo thông tin trên báo Kinh doanh và pháp luật, tại Kết luận thanh tra số 2081/TB-TTCP về Công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương (thời kỳ 2002 - 2012), Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương thu hồi về ngân sách nhà nước trên 444 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh; trong đó có 10,7ha đất do chuyển đổi từ đất du lịch sinh thái sang đất ở thuộc Khu đất Đảo Ngọc sau khi điều chỉnh dự án Khu đô thị mới phía Tây của Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (Công ty Nam Cường).

Cụ thể, tại dự án Khu đô thị mới phía Tây, UBND tỉnh không lập danh mục và công khai dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định; điều chỉnh bổ sung diện tích trên 15,6559 ha đất xây dựng hệ thống giao thông trục liên khu vực tại phân khu C, D và diện tích 4,3856 ha đất mở rộng của 7 tuyến giao thông chính không thu tiền sử dụng đất là không đúng với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và không phù hợp với cơ chế tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng hạ tầng theo dự án đã phê duyệt.

Khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu B chuyển từ đất dịch vụ sang đất ở diện tích 10,7ha nhưng không tính lại tiền sử dụng đất; giao cho Công ty Nam Cường 10,6575 ha đất Khu đô thị Bắc đường 52m để xây dựng khu đô thị mới phía Tây không đúng quy định, vì đây là dự án do UBND TP Hải Dương làm chủ đầu tư không có trong Quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt quy hoạch chi tiết vào đường điện cao thế 110KV khi chưa có ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, chưa xây dựng dự án di chuyển đường điện.

Từ những phát hiện trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương thu hồi về ngân sách Nhà nước khoản tiền sử dụng đất đối với diện tích 10,7ha đất do chuyển đổi từ đất du lịch sinh thái sang đất ở thuộc Khu đất Đảo Ngọc sau khi điều chỉnh dự án Khu đô thị mới phía Tây của Công ty Nam Cường.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương thực hiện việc giao 10,65ha đất khi chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Bắc đường 52 do UBND TP. Hải Dương làm chủ đầu tư sang Công ty Nam Cường theo đúng quy định của pháp luật.

Nghi án Nam Cường thuê xã hội đen 'dọa' dân

Ngày 10/11/2013 trong đơn phản ánh lên báo điện tử VTC News, nhiều cư dân sinh sống khu đô thị The Sparks Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, Tập đoàn Nam Cường tổ chức lễ khánh thành khu đô thị The Sparks, tuy nhiên, từ 6 giờ sáng ngày 10/11, toàn bộ đường vào và sân chung của khu đô thị The Sparks ngoài công an, bảo vệ, xuất hiện những người lạ mặt, bặm trợn.

Nhiều người dân “tố cáo” đã bị nhóm người này đàn áp, chửi bới, giật điện thoại, cướp đồ dùng...và còn có những lời lẽ hăm dọa đến tính mạng của các cư dân, bắt người dân giải tán không cho tu tập thành đám đông. Thậm chí, có khách hàng còn suýt bị cả nhóm lôi vào tầng hầm cho "ăn đòn hội đồng" nếu không có nhiều người dân hô hoán.

Điều đáng nói, có nhiều cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn Nam Cường tham gia lễ khánh thành chứng kiến cảnh tượng trên nhưng đã không có động thái ngăn cản. Ngoài ra, dù lực lượng công an cũng có mặt ở đó rất đông, nhưng khi khách hàng chạy ra báo có người bị đánh, dường như cũng rất thờ ơ, không có động thái can thiệp.

Sự việc này khiến nhiều khách hàng thấy rất choáng váng và bức xúc, không thể hiểu nổi cách hành xử của chủ đầu tư .

Khách hàng “tố” chủ đầu tư “ăn” chênh lệch tỷ giá

Cũng vào năm 2013, theo thông tin trên Infornet, khách hàng mua nhà tại dự án của Tập đoàn Nam Cường đã phản ánh việc Tập đoàn Nam Cường viện cớ thu tiền đợt cuối theo tỷ giá USD quy đổi ra VND để kiếm lời thêm một khoản tiền lớn do chênh lệch tỷ giá, trung bình từ 53- 58 triệu đồng/căn.

Theo hợp đồng đã ký kết tại các thời điểm khác nhau của người mua nhà thì tại điều khoản thanh toán mặc dù ghi rõ là thanh toán bằng đồng Việt Nam nhưng đợt cuối lại được chủ đầu tư đóng mở ngoặc bên cạnh số tiền Việt bằng tương đương tiền đôla khi bàn giao căn hộ. Cùng với đó, hợp đồng được “thòng” thêm điều khoản phát sinh hợp đồng có ghi rõ: Tại thời điểm bàn giao căn hộ, nếu tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ biến động tăng giảm lớn hơn 2%, thì giá trị căn hộ còn phải thanh toán của đợt cuối cùng sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá bán ra giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ của Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm đó.

Thế nên, khi mua nhà thời điểm năm 2010, tỷ giá là 19.500 VND/USD nhưng khi đóng tiền đợt cuối, giá USD trên thị trường đã biến động tăng lên trên 21.000 VND/USD và Năm Cường thông báo thu thêm tiền trượt giá khiến khách hàng bức xúc.