Con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh

Vậy, nếu vận mệnh đã là một quy luật, là sự tuần hoàn của nhân quả, thì làm thế nào để thay đổi được đây?

Ở đây cần phải xét đến hai yếu tố: Nếu như mệnh là cố định bất biến, là điều thuộc về “Thiên định”, thì vận lại là các yếu tố do “Nhân định” và hoàn toàn có thể thay đổi được. Nguyễn Du cũng từng viết: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, con người chỉ cần cải biến vận thì đã có thể thay đổi được vận mệnh của mỗi người.

Vậy làm cách nào thể thay đổi vận, giúp con người tiêu tai, trừ hoạ, giải nạn đây?

Thuật pháp có thể giúp tránh né, chứ không thể tiêu trừ kiếp nạn

Ví như một người luôn làm điều xấu, tạo nhiều ác nghiệp, thì đến một lúc nào đó họ sẽ phải gặp quả báo. Trước khi quả báo ập tới, một số người có khả năng dự đoán trước đã dùng thuật pháp để tránh tai kiếp này. Tuy nhiên, thuật pháp chỉ có thể chuyển biến đại nạn hoặc tiên đoán trước khi kiếp nạn xảy ra, nhưng vẫn không thể thực sự giúp họ thoát ra khỏi kiếp nạn. Dùng thuật pháp chỉ có thể trốn tránh tạm thời trên bề mặt, dẫu có thể tránh được vài ngày, vài tháng, vài năm, thì cũng không thể tránh được cả đời. Cũng giống như một người nghiện rượu đến mức xơ gan, họ có thể uống thuốc để làm dịu cơn đau nhưng cũng chẳng thể giúp gan hoàn toàn phục hồi.

Sống giữa cõi thế tục xô bồ, ai ai cũng cho rằng làm người là phải có danh vọng, tiền tài. Nhưng tiền tài từ đâu mà có? Kỳ thực tiền tài đến từ phúc đức tích luỹ của mỗi người, cũng là do phúc đức sinh ra. Có người cả đời sống vất vả bôn ba, không ngừng bày mưu tính kế để cầu tiền đoạt lợi mà không biết tích đức. Thứ tiền tài nhờ vào truy cầu đấu đá, cho dù có được cũng chẳng thể nắm giữ, tất cả đều sẽ thông qua bệnh tật hoặc đại nạn mà mất đi.

Còn có một số ít người cho rằng vận mệnh phụ thuộc vào bát tự. Bát tự là do tám can chi (8 chữ – bát tự) tạo thành, là can năm và chi năm, can tháng và chi tháng, can ngày và chi ngày, can giờ và chi giờ. Trong đó, Can được gọi là “Thiên can”, gồm có 10 can: Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ; Chi được gọi là “Địa chi”, có 12 chi, bao gồm: Tý, Sửu, Dẫn, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Căn cứ vào ngày giờ tháng năm sinh mà tính ra “thiên can địa chi”, tổng là 8 chữ, thì có thể đoán ra hành trình cuộc đời, vinh nhục họa phúc, giàu nghèo thọ yểu của mỗi người.

Nhưng bát tự chỉ có thể quyết định được phúc phận tại thời điểm chào đời. Cho dù một người mang trên mình bát tự không tốt, đặt định cuộc đời sẽ phải chịu nhiều đau khổ, hoặc giả có một người trước đây làm nhiều điều ác, tương lai sẽ gặp quả báo; nhưng nếu như họ có thể cải tà quy chính, bỏ ác làm lành, không ngừng tích đức hành thiện thì sau 5 năm tới 10 năm vận mệnh sẽ được thay đổi, bát tự đã không còn ứng nghiệm nữa. Còn một người có bát tự cát tường, đặt định người đó sẽ được sống trong giàu sang phú quý, nhưng nếu có phúc mà lại không biết hưởng, luôn làm điều xấu thì sớm muộn phúc phận cũng bị tiêu tan.

Con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh là hành thiện, tích đức, cải biến nhân tâm

Có câu nói: “Tướng do tâm sinh”. Khi tâm tính con người thay đổi thì diện mạo cũng sẽ thay đổi, phúc khí cũng theo đó mà đổi thay. Do đó dựa vào bát tự để đoán mệnh sẽ không còn linh nghiệm nữa. Có người cho rằng bát tự của mình đẹp thế này, mình tài giỏi thế này, mà vì sao làm ăn cứ đổ bể, tiền tài quanh năm thiếu hụt, còn người khác thì tâm địa bất lương lại giàu có sung sướng? Nguyên nhân chính là bởi phúc khí mà hai người mang theo là khác nhau.

Tích phúc tích đức là một quá trình lâu dài, không thể chỉ là việc của vài tháng vài năm. Có thể bạn thấy những người toàn làm điều ác, điều xấu, nhưng rất có thể trước đây họ cũng là người sống nhân nghĩa phúc hậu, nhờ tích được nhiều đức nên họ mới có thể gặt hái thành quả ngày hôm nay. Nhưng sau này khi hưởng hết phúc báo, họ sẽ phải hoàn trả cho những việc ác mình gây ra.

Còn vì sao có người sống lương thiện nhưng cứ phải khổ sở quanh năm, đây chính là do ác nghiệp trước đây họ gây ra nên bây giờ hoàn trả. Việc bạn hành thiện hôm nay thì đợi sau khi hoàn trả hết ác nghiệp, bạn mới có thể hưởng phúc báo của những việc mình làm. Đã có rất nhiều căn cứ chứng minh, con người hoàn toàn có thể thông qua hành thiện tích đức để cải biến vận mệnh, tuy nhiên vẫn cần phải có một khoảng thời gian để biến đổi. Bởi vậy, làm người sợ gì một đời nghèo khó, chỉ cần tích đức hành thiện, sống đời thanh bạch nhất định ngày sau sẽ được phúc báo vẹn tròn.

Dục tốc bất đạt, muốn nhanh chóng thay đổi vận mệnh là điều phi thực tế, nhưng cũng vì điều này mà làm cho người ta đã sai lại càng sai hơn. Con người dễ tạo cho mình thói quen xấu khi buông thả bản thân, nhưng không đồng nghĩa có thói quen rồi thì không thể thay đổi, chúng ta có thể thông qua hành thiện tích đức để thay đổi, để cải biến bản thân.

Vậy nên, trên đời này chỉ có duy nhất một con đường cải biến vận mệnh, đó là hành thiện tích đức, cải biến nhân tâm.