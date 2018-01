Tranh vui về U23 Việt Nam làm tăng sức nóng trận chung kết

Mỗi trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng giải đấu Châu Lục đều được dự đoán là quá sức với các tuyển thủ. Bởi khoảng cách về trình độ , và đẳng cấp của những đối thủ đều hơn hẳn chúng ta. Khi ấy chúng ta chỉ biết mong chờ vào may mắn, vào điều thần kỳ sẽ đến với U23 Việt Nam trong những buổi chiều nghẹt thở. Ảnh trong bài: An Thắng. Năm trận đấu đã qua, chúng ta phải trải qua quá nhiều cảm xúc. Mỗi khi đội tuyển U23 Việt Nam hứng chịu những đợt sóng gió, trái tim của các CĐV như bắn ra khỏi lồng ngực Ở trận tứ kết với U23 Iraq, có lẽ người bị tra tấn cảm xúc nhiều nhất chính là mẹ của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Bởi 120 phút của trận đấu diễn ra quá căng thẳng và kịch tính. Để rồi, đỉnh điểm của cảm xúc là khi bà chứng kiến cậu con trai yêu quý tiến lên thực hiện pha đá phạt đền cuối cùng. Bà đã ngất lịm ngay trên ghế. Trong khi ấy, ở điểm cầu Hải Dương, phụ huynh của tuyển thủ Vũ Văn Thanh cũng đang hồi hộp , lo lắng không kém. Trước cú đá phạt 11m của con mình, ông đã lẩm bẩm trước tivi rằng " sút luân lưu mà không vào là về cho no đòn " Trở lại với trận bán kết lịch sử của cầu thủ U23 Việt Nam trước các cầu thủ U23 Qatar . Với cú đúp trong thế rượt đuổi tỉ số, Quang Hải ngày càng khẳng định tài năng của mình. Một cầu lớn ẩn trong hình dáng của một con người bé nhỏ Nếu như Quang Hải ghi 2 bàn thắng quan trọng, thì thủ thành Tiến Dũng cũng đã trở thành người hùng khi không những chơi tốt trong suốt 90 phút mà còn trong thời khắc nghẹt thở đã cản phá được 2 quả 11m . Bắn hạ U23 Qatar trong loạt "đấu súng", với "phát đạn" quyết định của Vũ Văn Thanh, U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết, giống hệt tư thế ăn mừng của hậu vệ quê gốc Hải Dương. Loại hàng loạt tên tuổi lớn để thẳng tiến vào chung kết, U23 Việt Nam thực sự đã tạo nên cơn địa chấn châu Á. Những Quang Hải, Tiến Dũng ở độ tuổi đôi mươi, bỗng vụt lớn mạnh mẽ như chàng Gióng năm nào trong câu chuyện mẹ kể. U23 Việt Nam đang viết nên một câu chuyện cổ tích. Không chỉ khiến người hâm mộ nước nhà phát cuồng vì hạnh phúc, tuyệt tác ấy còn khiến độc giả châu lục phải ngóng chờ, xếp hàng "đặt gạch" để sở hữu bằng được. Nếu đối chiếu U23 Việt Nam hiện tại với tuyển U23 trước khi HLV Park Hang-seo tới, đó là một hình ảnh rất tương phản. Đội tuyển của thời trước như một cơ thể ốm yếu. Ốm yếu trong tâm lý thi đấu, trong chiến thuật, trong sợi dây liên lạc giữa các tuyến... và ốm yếu về cả thành tích. Trong lúc hiểm nghèo ấy, thật may "danh y" Park Hang-seo đã đến kịp thời đến cứu chữa .

Chặng đường U23 Việt Nam đã đi qua thật vinh quang và tự hào. Phía trước sẽ là thử thách cuối cùng, và cũng là thử thách khó khăn nhất với U23 Uzbekistan. Nhưng với ý chí quyết tâm của đoàn quân áo đỏ, cùng tài thao lược của "Oppa " và đặc biệt là nguồn cổ vũ lớn, từ bạn bè châu lục cũng như quê nhà thì U23 Việt Nam sẽ lập nên kỳ tích.



Mời quý độc giả xem clip Niềm vui vô bờ bến của U23 Việt Nam khi vào bán kết U23 châu Á - Nguồn: Dũng Dí Dỏm.







