Đội hình ngôi sao ở nhà xem World Cup 2018

Tính đến hết ngày 15/11, đã xác định 31 trong 32 cái tên dự World Cup 2018. Bên cạnh những đội bóng lớn, những ngôi sao lớn đoạt vé tới Nga, có những cầu thủ nổi tiếng không thể cùng ĐTQG góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 1. Thủ môn Gianluigi Buffon: Người gác đền huyền thoại bật khóc và chia tay đội tuyển ngay sau thất bại tủi hổ. Số lần khoác áo Italy của Buffon dừng lại ở con số 174. 2. Trung vệ Giorgio Chiellini: Công thần đã có nhiều năm cống hiến cho Italy với 96 lần khoác áo ĐTQG. Ở tuổi 34, Chiellini rất khó có cơ hội dự Euro 2020 chứ chưa nói World Cup 2022. Trung vệ của Juventus chưa chính thức giã từ đội tuyển, nhưng đây là chuyện có khả năng xảy ra rất lớn trong tương lai gần. 3. Trung vệ Leonardo Bonucci: Năm 2017 thực sự tồi tệ với trung vệ được chú ý bậc nhất thế giới. Sau thất bại ở chung kết Champions League kèm vụ lùm xùm chửi HLV, tát Dybala, làm loạn phòng thay đồ, Bonucci sang Milan tìm kiếm cơ hội khác. Những tưởng cuộc đời Bonucci bước sang trang mới thì vận đen liên tiếp ập đến với anh. Trung vệ sinh năm 1987 chơi kém ở AC Milan, sau đó lỡ hẹn với World Cup ở độ tuổi 30. 4. Hậu vệ cánh phải Antonio Valencia: Tuyển Ecuador của Valencia kết thúc vòng loại Nam Mỹ ở vị trí thứ 8. Trong đội hình không có ngôi sao, một mình Valencia không thể làm nên kỳ tích. 5. Hậu vệ trái David Alaba: Đăng quang Champions League, vô địch Bundesliga 6 lần, khoác áo đội một Bayern 7 năm dù mới 25 tuổi nhưng sự nghiệp ĐTQG của Alaba lại vô cùng khiêm tốn. Cho tới lúc này, Euro 2016 là giải đấu lớn duy nhất mà hậu vệ người Áo được ra sân thi đấu cho ĐTQG của mình. 6. Tiền vệ Arturo Vidal: Ngôi sao Bayern cùng ĐT Chile hứng chịu cú sốc dù nắm lợi thế lớn về vị trí trước lượt đấu cuối cùng. Trên tư cách nhà vô địch Nam Mỹ 2 lần liên tiếp, lại sở hữu dàn sao ăn ý qua nhiều năm thi đấu cùng nhau và đang ở độ chín, không thể dự World Cup là thất bại tủi hổ với Chile và nỗi buồn với cá nhân Vidal, tiền vệ máu lửa bậc nhất bóng đá đỉnh cao hiện nay. 7. Tiền vệ Arjen Robben: Cầu thủ kỳ cựu sở hữu 3 lần tham dự World Cup vẫn giữ nguyên bản năng sát thủ. Nhưng một mình Robben không thể lèo lái con thuyền Oranje thủng lỗ chỗ đến World Cup 2018. Bất chấp ghi 2 bàn vào lưới Thụy Điển trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại, Robben cùng ĐT Hà Lan vẫn không thể chạm tới suất play-off và đành ngậm ngùi ngồi nhà xem World Cup 2018. 8. Tiền vệ Christian Pulisic: Người Mỹ tiếc nuối cho ngôi sao trẻ sáng giá nhất đất nước. Pulisic tỏa sáng rực rỡ tại vòng loại với 5 bàn thắng cho ĐT xứ cờ hoa, trong đó có 2 bàn trong 2 trận cuối nhưng vẫn không thể giúp đội nhà dự World Cup. Sao trẻ sinh năm 1998 đang thi đấu cho Dortmund thậm chí chưa biết đến chiến thắng với CLB, nếu tính từ thất bại đau đớn trong màu áo ĐTQG hồi đầu tháng 10. 9. Tiền đạo Gareth Bale: Trận thua ở lượt cuối cùng trước đối thủ trực tiếp CH Ireland khiến xứ Wales mất suất đá play-off, đồng nghĩa với việc Bale và đồng đội ngồi nhà xem World Cup. Đội bóng từng lọt vào bán kết Euro 2016 không thể tiếp tục gây bất ngờ. Bale sẽ có mùa hè rảnh rỗi để điều trị dứt điểm các loại chấn thương. Ngôi sao sinh năm 1989 làm bạn với bệnh viện đúng vào giai đoạn then chốt của vòng loại. Đó là một trong những lý do khiến Wales không thể tạo kỳ tích. 10. Tiền đạo Aubameyang: Gabon chưa từng dự World Cup và ngay cả khi trong đội hình của họ có chân sút hay nhất Bundesliga, được cả châu Âu săn đón, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Kết thúc vòng bảng, Gabon chỉ đứng thứ 3 tại bảng C, kém đội giành vé là Morocco tới 6 điểm. 11. Tiền đạo Alexis Sanchez: Đúng giai đoạn quan trọng của vòng loại, Sanchez không có phong độ cao và không đóng góp cho Chile, một phần do những lùm xùm về bến đỗ. Hè 2018 sẽ là mùa hè đầu tiên Sanchez được nghỉ ngơi kể từ năm 2012.

