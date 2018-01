Dân Hà Nội ùn ùn nhận băng rôn miễn phí cổ vũ U23 Việt Nam

Để cổ vũ cho U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết U23 châu Á với đối thủ U23 Uzbekistan, rất nhiều những doanh nghiệp đã sẵn sàng phát những chiếc băng rôn, cờ và cả áo cho NHM nước nhà. Có mặt tại địa điểm trên phố Ngô Quyền Hà Nội, một điểm phát băng rôn miễn phí cho NHM cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam miễn phí, PV Kiến Thức ghi nhận rất nhiều người đã chờ đợi để nhận cho mình những món quà. Điểm phát đồ cổ vũ miễn phí này được đặt tại chân tòa nhà nơi có rất nhiều văn phòng nên các nhân viên đã tranh thủ giờ ăn trưa để lấy cho mình những chiếc băng rôn cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo vào 15h ngày 27/1 sắp tới. Cũng tại địa điểm trên phố Ngô Quyền đã thu hút rất nhiều người đi đường dừng lại để nhận quà. Họ hân hoan, vui mừng và gửi những lời chúng tốt đẹp nhất đến các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng. Chia sẻ với PV Kiến Thức, anh Minh Tuấn (nhân viên văn phòng, Hà Nội) chia sẻ: "Không khí chuẩn bị cho trận chung kết hết sức nhộn nhịp và cả văn phòng mình cũng nóng lên. Không chỉ có các anh em mà chính các chị em phụ nữ cũng rất hồ hởi bàn tán và mình lấy món quà này về chắc là mọi người sẽ vui lắm". Chỉ trong vòng ít giờ đồng hồ, những chồng khăn cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam đã được các nhân viên văn phòng trên đường Ngô Quyền gửi đến NHM Việt Nam. Rất nhiều người nước ngoài cũng tỏ ra hứng thú với hình thức tặng đồ cổ vũ miễn phí cho các CĐV của công ty tại Việt Nam. Họ nói rằng ngày mai sẵn sàng tìm một địa điểm tại Hà Nội để cùng hòa chung niềm vui với các CĐV. Không chỉ có địa điểm phố Ngô Quyền phát miễn phí vật dụng cổ vũ cho các CĐV, trước đó một xưởng in tranh quyết định in hàng nghìn tấm decal hình cờ đỏ sao vàng và sticker “Việt Nam vô địch” tặng miễn phí cho người hâm mộ Hà Nội trước thềm trận chung kết giữa U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan Xuất phát từ việc muốn thể hiện tinh thần ủng hộ các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á gặp đối thủ Uzbekistan, xưởng tranh của anh Vũ Minh Trà (tại đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội) đã in hàng nghìn tấm decal hình cờ đỏ, sao vàng, miếng dán nắp capo ô tô với dòng cổ động “U23 Việt Nam vô địch”. Anh Vũ Minh Trà cho hay, ban đầu xưởng chỉ định in khoảng vài trăm bộ decal và đưa thông tin phát decal miễn phí lên một diễn đàn lớn về ô tô xe máy, không ngờ, ý tưởng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Hà Nội. Chỉ trong hai ngày, xưởng in đã phải dừng nhận tất cả các đơn đặt hàng Tết mới, thay vào đó, tập trung in decal phát miễn phí cho người hâm mộ Thủ đô. Toàn bộ maket của tấm decal được chính các thành viên trong đội thiết kế của xưởng in đảm nhiệm. “Hai đêm thức trắng, toàn bộ nhân viên ăn trưa vội bằng những chiếc bánh mì để in hơn 1000 bộ decal tặng người hâm mộ. Sở dĩ anh em phải dốc toàn lực làm việc là bởi không ít người sẵn sàng kiên nhẫn xếp hàng cả tiếng đồng hồ để nhận decal. Nhìn thấy sự vui vẻ, hào hứng của những vị khách ghé qua xưởng, cả nhóm làm việc coi đó là động lực để gác tất cả các kế hoạch, tập trung cho công việc này”, anh Trà tiết lộ. Hiện tại, máy in phun màu công nghiệp tại xưởng làm việc hết công suất để tiếp tục làm hàng trăm sticker hình trái tim, hình vuông để phát miễn phí cho người hâm mộ tại phố đi bộ vào ngày 27/1 - ngày diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan. Trung bình, mỗi tấm decal dài 10m với nhiều mẫu in khác nhau cần 3-5 phút để in xong. Niềm vui của NHM Việt Nam khi sở hữu chiếc khăn được tặng hoàn toàn miễn phí. Nhiều người còn xin thêm khăn cổ động để cùng lan truyền sức nóng đến bạn bè cũng như người thân trong gia đình. Mời quý độc giả xem clip Cổ động viên mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Qatar - Nguồn: Báo CAND

