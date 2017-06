Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Zidane đau đầu tìm người thay Morata

Zidane đau đầu tìm người thay Morata: Morata đang trên đường đến Anh để gia nhập M.U nên BLĐ Real Madrid phải gấp rút tìm kiếm những giải pháp thay thế. Nguồn tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ AS khẳng định, HLV Zidane đã yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez phải chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp để chia lửa cho bộ đôi Benzema - Ronaldo ở mùa giải tới.Ngoài Kylian Mbappe, Real cũng đang đặt vấn đề với Mauro Icardi của Inter và Andrea Belotti. Ảnh: AS Real giữ chân Asensio: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ trang Marca đưa tin ban lãnh đạo Real ký hợp đồng mới với Marco Asensio có thời hạn đến năm 2023. Đây là quyết định giúp “Los Blancos” giữ chân ngôi sao trẻ trước sự nhòm ngó của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Mức phí giải phóng hợp đồng của Marco Asensio lên tới 350 triệu euro. Ảnh: Marca Real Madrid từng hỏi mua Mbappe khi 14 tuổi: Mbappe tiết lộ: “Chúng tôi cần phải xem xét và cân nhắc những gì sẽ xảy ra cùng câu lạc bộ bởi tôi vẫn còn hợp đồng tại đây. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Real Madrid ư? Họ đã theo đuổi kể từ khi tôi mới 14 tuổi.” Ảnh: Goal Real nhắm sao Napoli thay Pepe: Kalidou Koulibaly - trung vệ thuộc biên chế Napoli đang được liên hệ với Real Madrid. Tuyển thủ Senegal này được đánh giá là sự thay thế thỏa đáng cho Pepe - người có lối chơi quyết liệt tương đồng. Tuy vậy, phía Napoli kiên quyết không nhả ngôi sao số 1 của mình với giá dưới 60 triệu euro - mức phí đắt giá nhất lịch sử cho một hậu vệ. Ảnh: Goal MU nhắm 25 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng 2017: Tờ Independent mới đây đã có bài viết tiết lộ rằng kế hoạch chuyển nhượng của MU trong mùa hè 2017 này ban đầu khá dài và được đích thân Jose Mourinho lập ra. Mourinho đã viết nên một bản danh sách 25 cầu thủ ông có thể mua, trong đó có phương án A và B cho từng vị trí. Ảnh: Manchester Evening News "Bom tấn" cập bến M.U: Trung vệ người Thụy Điển, Victor Lindelof đã xuất hiện tại Manchester để tham gia cuộc kiểm tra y tế bắt buộc với M.U. Cụ thể, chiều nay, Lindelof đã đến trung tâm huấn luyện Carrington trên một chiếc xe màu đỏ rực. Anh sẽ tham gia cuộc kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng và chụp ảnh ra mắt Quỷ đỏ. Ảnh: Dan Rowlands Lộ diện 3 mục tiêu “khủng” của Arsenal: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Mirror, Arsenal xác định Kylian Mbappe , Alexandre Lacazette và Thomas Lemar là 3 mục tiêu chính của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trong danh sách dự phòng của Wenger có Riyad Mahrez của Leicester City. Ngôi sao người Algeria rất muốn đến Emirates nhưng Arsenal chưa đưa ra đề nghị chính thức. Ảnh: Mirror Roma bổ nhiệm HLV mới thay Spaletti: Chỉ sau thời gian ngắn đàm phán, Roma đã tìm được HLV mới thay thế Luciano Spaletti, người trước đó đã chuyển sang dẫn dắt Inter Milan. Người được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ở sân Olympico là Eusebio Di Francesco. Nhà cầm quân 47 tuổi này đã đặt bút kí bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với AS Roma. Ảnh: Calcio Bellerin quyết rời Arsenal: Theo Mundo Deportivo, Hector Bellerin đã hạ quyết tâm rời Arsenal trở về Barcelona sau cuộc nói chuyện với chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Hiện tại, Barca vẫn đang tìm kiếm một hậu vệ cánh phải cho mùa giải mới. Ảnh: Mundo Deportivo Lyon sắp có Bertrand Traore: Theo L'Equipe, Lyon đang dẫn đầu cuộc đua giành tiền đạo cánh Bertrand Traore của Chelsea. Mùa trước, Traore chơi cực hay ở Ajax nhưng anh vẫn không có tương lai ở Chelsea. Ảnh: L'Equipe

Zidane đau đầu tìm người thay Morata: Morata đang trên đường đến Anh để gia nhập M.U nên BLĐ Real Madrid phải gấp rút tìm kiếm những giải pháp thay thế. Nguồn tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ AS khẳng định, HLV Zidane đã yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez phải chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp để chia lửa cho bộ đôi Benzema - Ronaldo ở mùa giải tới.Ngoài Kylian Mbappe, Real cũng đang đặt vấn đề với Mauro Icardi của Inter và Andrea Belotti. Ảnh: AS Real giữ chân Asensio: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ trang Marca đưa tin ban lãnh đạo Real ký hợp đồng mới với Marco Asensio có thời hạn đến năm 2023. Đây là quyết định giúp “Los Blancos” giữ chân ngôi sao trẻ trước sự nhòm ngó của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Mức phí giải phóng hợp đồng của Marco Asensio lên tới 350 triệu euro. Ảnh: Marca Real Madrid từng hỏi mua Mbappe khi 14 tuổi: Mbappe tiết lộ: “Chúng tôi cần phải xem xét và cân nhắc những gì sẽ xảy ra cùng câu lạc bộ bởi tôi vẫn còn hợp đồng tại đây. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Real Madrid ư? Họ đã theo đuổi kể từ khi tôi mới 14 tuổi.” Ảnh: Goal Real nhắm sao Napoli thay Pepe: Kalidou Koulibaly - trung vệ thuộc biên chế Napoli đang được liên hệ với Real Madrid. Tuyển thủ Senegal này được đánh giá là sự thay thế thỏa đáng cho Pepe - người có lối chơi quyết liệt tương đồng. Tuy vậy, phía Napoli kiên quyết không nhả ngôi sao số 1 của mình với giá dưới 60 triệu euro - mức phí đắt giá nhất lịch sử cho một hậu vệ. Ảnh: Goal MU nhắm 25 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng 2017: Tờ Independent mới đây đã có bài viết tiết lộ rằng kế hoạch chuyển nhượng của MU trong mùa hè 2017 này ban đầu khá dài và được đích thân Jose Mourinho lập ra. Mourinho đã viết nên một bản danh sách 25 cầu thủ ông có thể mua, trong đó có phương án A và B cho từng vị trí. Ảnh: Manchester Evening News "Bom tấn" cập bến M.U: Trung vệ người Thụy Điển, Victor Lindelof đã xuất hiện tại Manchester để tham gia cuộc kiểm tra y tế bắt buộc với M.U. Cụ thể, chiều nay, Lindelof đã đến trung tâm huấn luyện Carrington trên một chiếc xe màu đỏ rực. Anh sẽ tham gia cuộc kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng và chụp ảnh ra mắt Quỷ đỏ. Ảnh: Dan Rowlands Lộ diện 3 mục tiêu “khủng” của Arsenal: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Mirror, Arsenal xác định Kylian Mbappe , Alexandre Lacazette và Thomas Lemar là 3 mục tiêu chính của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trong danh sách dự phòng của Wenger có Riyad Mahrez của Leicester City. Ngôi sao người Algeria rất muốn đến Emirates nhưng Arsenal chưa đưa ra đề nghị chính thức. Ảnh: Mirror Roma bổ nhiệm HLV mới thay Spaletti: Chỉ sau thời gian ngắn đàm phán, Roma đã tìm được HLV mới thay thế Luciano Spaletti, người trước đó đã chuyển sang dẫn dắt Inter Milan. Người được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ở sân Olympico là Eusebio Di Francesco. Nhà cầm quân 47 tuổi này đã đặt bút kí bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với AS Roma. Ảnh: Calcio Bellerin quyết rời Arsenal: Theo Mundo Deportivo, Hector Bellerin đã hạ quyết tâm rời Arsenal trở về Barcelona sau cuộc nói chuyện với chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Hiện tại, Barca vẫn đang tìm kiếm một hậu vệ cánh phải cho mùa giải mới. Ảnh: Mundo Deportivo Lyon sắp có Bertrand Traore: Theo L'Equipe, Lyon đang dẫn đầu cuộc đua giành tiền đạo cánh Bertrand Traore của Chelsea. Mùa trước, Traore chơi cực hay ở Ajax nhưng anh vẫn không có tương lai ở Chelsea. Ảnh: L'Equipe