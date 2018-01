Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real từng "chơi bẩn" Barca vụ Coutinho

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, Mourinho tự tin có được Griezmann sau khi Barca mua Coutinho với giá 142 triệu bảng bởi trước đó, chủ sân Nou Camp là đối thủ nặng kí của M.U trong thương vụ này. Ảnh: Mirror Tin chuyển nhượng bóng đá từ Mundo, Real từng âm mưu phá đám thương vụ mua Coutinho của Barca khi đưa ra con số 177 triệu bảng nhưng đã bị Coutinho thẳng thừng từ chối vì anh chỉ muốn đến Barca. Ảnh: Mundo Tin chuyển nhượng cầu thủ, Hazard và Courtois đều trong tầm ngắm của Real Madrid và đây là lý do để bộ đôi tạo sức ép với Chelsea, một khi muốn giữ chân thì dứt khoát phải tăng lương theo con số mong muốn. Mourinho khá bức xúc khi bị GĐĐH - Ed Woodward từ chối cung cấp ngân quỹ 80 triệu bảng để ông mua sắm trong tháng 1. Và những mục tiêu M.U có thể mất đó là Danny Rose, Ryan Sessegnon hay Mesut Ozil. Nguồn tin từ Mirror cho hay, Mourinho đã thuyết phục được BLĐ Quỷ đỏ dốc hầu bao chi 35 triệu bảng để chiêu mộ Mesut Ozil ngay trong tháng này. Ảnh: Mirror. Guardiola rất ấn tượng với phong độ của Maguire kể từ sau khi anh chuyển đến Leicester từ Hull hồi hè. Chính vì thế, ông đã yêu cầu các sếp ở Etihad đưa ra lời đề nghị 50 triệu bảng mua Maguire khiến Leicester khó có thể chối từ. Ảnh: Goal Arsenal từng tiếp cận cựu cầu thủ M.U trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái nhưng rồi rút lui khi nghe West Brom hét mức giá 30 triệu bảng. Ảnh: Goal M.U đang có kế hoạch chiêu mộ Carrasco, cầu thủ mà HLV Mourinho đích thân theo dõi trong hơn một năm nay, và từng có ý định kéo anh về sân Old Trafford. Ảnh: Mirorr Trong bối cảnh bộ ba Ronaldo - Benzema - Bale đang trên đường rời sân Bernabeu, chủ tịch Perez muốn mua bằng được Hazard để là đối trọng với Barca trong thương vụ Coutinho. Barca vừa thực hiện thành công bom tấn Coutinho, nhưng ít giờ sau chiến dịch chuyển nhượng của họ lại tiếp tục thành công với trung vệ Yerry Mina. Ảnh: AS Mời quý độc giả xem clip Philippe Coutinho " Welcome To FC Barcelona" - Nguồn: Henrik Lehmann

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, Mourinho tự tin có được Griezmann sau khi Barca mua Coutinho với giá 142 triệu bảng bởi trước đó, chủ sân Nou Camp là đối thủ nặng kí của M.U trong thương vụ này. Ảnh: Mirror Tin chuyển nhượng bóng đá từ Mundo, Real từng âm mưu phá đám thương vụ mua Coutinho của Barca khi đưa ra con số 177 triệu bảng nhưng đã bị Coutinho thẳng thừng từ chối vì anh chỉ muốn đến Barca. Ảnh: Mundo Tin chuyển nhượng cầu thủ , Hazard và Courtois đều trong tầm ngắm của Real Madrid và đây là lý do để bộ đôi tạo sức ép với Chelsea, một khi muốn giữ chân thì dứt khoát phải tăng lương theo con số mong muốn. Mourinho khá bức xúc khi bị GĐĐH - Ed Woodward từ chối cung cấp ngân quỹ 80 triệu bảng để ông mua sắm trong tháng 1. Và những mục tiêu M.U có thể mất đó là Danny Rose, Ryan Sessegnon hay Mesut Ozil. Nguồn tin từ Mirror cho hay, Mourinho đã thuyết phục được BLĐ Quỷ đỏ dốc hầu bao chi 35 triệu bảng để chiêu mộ Mesut Ozil ngay trong tháng này. Ảnh: Mirror. Guardiola rất ấn tượng với phong độ của Maguire kể từ sau khi anh chuyển đến Leicester từ Hull hồi hè. Chính vì thế, ông đã yêu cầu các sếp ở Etihad đưa ra lời đề nghị 50 triệu bảng mua Maguire khiến Leicester khó có thể chối từ. Ảnh: Goal Arsenal từng tiếp cận cựu cầu thủ M.U trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái nhưng rồi rút lui khi nghe West Brom hét mức giá 30 triệu bảng. Ảnh: Goal M.U đang có kế hoạch chiêu mộ Carrasco, cầu thủ mà HLV Mourinho đích thân theo dõi trong hơn một năm nay, và từng có ý định kéo anh về sân Old Trafford. Ảnh: Mirorr Trong bối cảnh bộ ba Ronaldo - Benzema - Bale đang trên đường rời sân Bernabeu, chủ tịch Perez muốn mua bằng được Hazard để là đối trọng với Barca trong thương vụ Coutinho. Barca vừa thực hiện thành công bom tấn Coutinho, nhưng ít giờ sau chiến dịch chuyển nhượng của họ lại tiếp tục thành công với trung vệ Yerry Mina. Ảnh: AS Mời quý độc giả xem clip Philippe Coutinho " Welcome To FC Barcelona" - Nguồn: Henrik Lehmann