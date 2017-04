Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real Madrid “phá két” vì Hazard

Mourinho lên kế hoạch 200 triệu bảng: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ The Sun, HLV Jose Mourinho đã nhắm sẵn 5 cái tên trong kế hoạch mua sắm mùa Hè 2017 tới, bao gồm: tiền đạo Atletico Madrid, Antoine Griezmann (86 triệu bảng), bộ đôi hậu vệ cánh Monaco Djibril Sidibe (22 triệu bảng) và Benjamin Mendy (15 triệu bảng), tiền vệ Eric Dier của Tottenham (40 triệu bảng) và tiền vệ Monaco, Tiemoue Bakayoko (35 triệu bảng). Ảnh: The Sun Real Madrid "phá két" vì Hazard: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Marca, Real Madrid sẵn sàng trả cho Chelsea khoản tiền 120 triệu bảng (bao gồm tiền đạo Alvaro Morata) để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ Eden Hazard. Hazard đã có những màn trình diễn tuyệt vời tại Ngoại hạng Anh trong mùa này và dĩ nhiên HLV Antonio Conte sẽ không để ngôi sao người Bỉ ra đi dễ dàng. Ảnh: Marca Valencia mua đứt Zaza: Tiền đạo Simone Zaza đã đồng ý cống hiến cho Valencia đến năm 2021. Trước đó, Zaza là người của Juventus và được CLB này cho Valencia mượn trong tháng 1. Điều khoản mua đứt của Zaza vào khoảng 16 triệu euro. Ngoài ra, đại diện của La Liga có thể trả thêm 2 triệu euro tùy vào thành tích của cầu thủ người Italia này trong tương lai. Juve mua đứt Cuadrado: Lãnh đạo của Bà đầm già tỏ ra rất hài lòng với những gì mà Juan Cuadrado đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Juventus cũng đã chuẩn bị xong số tiền lên tới 25 triệu bảng để hoàn tất việc mua đứt ngôi sao người Colombia từ Chelsea vào mùa Hè này. Ảnh: AS Chelsea, Liverpool săn sao trẻ Series A: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Mirror, Chelsea và Liverpool hiện đang dành rất nhiều sự quan tâm đến thủ môn trẻ của Udinese là Alex Meret. Alex Meret, năm nay 19 tuổi, và đang được Udinese cho đi 'tu nghiệp' tại SPAL của Serie B. Tuy chỉ đang chơi ở một giải đấu nhỏ, nhưng tài năng của Meret đã sớm nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn, thậm chí mới đây thủ thành này cũng đã được triệu tập lên tuyển Italia. Ảnh: Goal.com Bayern muốn có Paulinho: Theo RMC, Bayern Munich đã tiến hành đàm phán với tiền vệ Guangzhou Evergrande, Paulinho. Cựu ngôi sao Tottenham đang chơi rất hay trong màu áo ĐTQG Brazil và khiến HLV Carlo Ancelotti bị ấn tượng. Ảnh: Goal.com Man City mạnh tay mua sắm: Theo The Sun, Man City đã tỏ rõ quyết tâm chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của Crystal Palace, Wilfred Zaha. Ngoài ra, theo France Football, Pep đã xem hậu vệ Monaco, Benjamin Mendy là mục tiêu mà Man City cần theo đuổi trong Hè này. Còn mới hôm qua, giới truyền thông Chile đưa tin đội chủ sân Etihad đang dẫn đầu cuộc đua giành Alexis Sanchez của Arsenal. Ảnh: The Sun Everton xem xét bán Ross Barkley: Với việc tiền vệ người Anh đang chần chừ gia hạn hợp đồng với Everton, đội chủ sân Goodison Park ngay lập tức xem xét kế hoạch bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Ảnh: AS

