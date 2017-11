Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Ozil gật đầu với Barca

Bayern bán sao cho Juve: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ chính CEO của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge xác nhận sẽ bán tiền vệ Douglas Costa cho Juventus với mức giá 46 triệu euro vào mùa Hè năm sau. M.U chịu chi gấp đôi Barcelona để có Griezmann: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, để vượt mặt Barcelona trong thương vụ Antoine Griezmann, M.U sẽ chi ra khoản tiền lương gấp đôi những gì gã khổng lồ xứ Catalan dự chi cho ngôi sao người Pháp. Ảnh: Don Balon Barca và cuộc "đại thanh lọc" ngay giữa mùa Đông: Người đưa ra yêu cầu này không ai khác chính là chủ tịch Josep Maria Bartomeu. BLĐ Barca sau khi bàn bạc cũng đã thống nhất rằng họ cần phải bán đi 2, 3 hoặc thậm chí là 4 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng tới. Đây là việc cần thiết để đảm bảo cả vấn đề tài chính lẫn chuyên môn của đội bóng. Schalke lấp lửng, Barca nhập cuộc: Trong bài phỏng vấn mới nhất với báo chí, lãnh đạo của CLB nước Đức Schalke 04 đã khá lấp lửng về tương lai của tiền vệ tài năng số 1 CLB, Leon Goretzka. Nghe ngóng được thông tin này, CLB Barca đã nhảy vào cuộc để có cầu thủ người Đức cùng với các CLB lớn Man City, Liverpool, Arsenal và Bayern Munich. Ảnh: Goal Đến Barca, Mesut Ozil nhận lương khủng: Như đã đưa tin, theo các thông tin chuyển nhượng cầu thủ mới nhất từ phương tiện truyền thông địa phương Catalonia, tiền vệ người Đức Mesut Ozil đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Ảnh: Mirror Lewandowski sẵn sàng giảm lương để đến Real Madrid: Nguồn Don Balon cho hay, Robert Lewandowski quyết đinh chia tay Bayern Munich để chuyển sang chơi bóng ở La Liga, trong màu áo Real Madrid. Ảnh: Don Balon Mourinho bất lực nhìn Fellaini rời M.U: Hợp đồng của Fellaini sẽ hết hạn vào cuối mùa và anh cũng đã từ chối đề nghị gia hạn của MU. Lý do được cho, chàng "tóc xù" thấy anh xứng đáng nhận lương cao hơn so với con số 100.000 bảng/tuần hiên nay, nên đã ra thông điệp rõ ràng: hoặc trả tôi thêm tiền, hoặc "mất trắng" tôi. Jack Wilshere chia tay Arsenal để cứu sự nghiệp: Đích thân tiền vệ sinh năm 1992 lên tiếng xác nhận, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với HLV Wenger và lãnh đạo về việc ra đi vào tháng Giêng. Jack Wilshere thấy thất vọng vì ít được ra sân chơi bóng, trong khi anh cần cơ hội để kiếm suất cùng tuyển Anh dự VCK World Cup 2018 trên đất Nga. M.U bất ngờ theo đuổi Laporte: Giới truyền thông Tây Ban Nha loan tin, M.U là đội bóng lớn mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Aymeric Laporte. Mata noi gương đàn anh Giggs: Juan Mata vừa nhấn mạnh một lần nữa việc gắn bó tương lai với M.U, trong cuộc trò chuyện với ESPN, sau nhiều tin đồn anh có thể rời Old Trafford. Ảnh: ESPN Mời quý độc giả xem clip Màn trình diễn của Douglas Costa trong màu áo Juventus - Nguồn: Skill&Goal.

