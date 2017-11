Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U dành chỗ chờ sao Real

M.U trả lời Atletico vụ Herrera: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất phát đi từ thành Real, CLB Atletico Madrid đang muốn đưa tiền vệ Ander Herrera về Tây Ban Nha thi đấu. Ngay lập tức M.U đã nhắc đến điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm cho dù tiền vệ này sắp hết hợp đồng với Quỷ đỏ. Ảnh: Mirror Morata thúc Chelsea mua sao Real: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Morata cho biết mình rất muốn Chelsea chiêu mộ được Isco, người đồng đội cũ tại Real của anh. Morata cũng khẳng định mình là bạn thân của Isco và sẽ thật tuyệt nếu cả hai tái hợp tại Stamford Bridge. Ảnh: Mirror Lộ diện 5 cái tên chống lại CR7: Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Diario Gol của Tây Ban Nha đưa tin 5 cầu thủ lên tiếng không hài lòng với Cristiano Ronaldo. Danh sách này gồm những cầu thủ tấn công như Isco, Marco Asensio, Dani Ceballos, Lucas Vazquez và Marcos Llorente. Ảnh: Diario Gol Wilshere được khuyên đến AC Milan: Chuyên gia của Sky Sport Paul Merson cho rằng tiền vệ của Arsenal Jack Wilshere nên rời sân Emirates và chuyển sang một đội bóng khác nhằm giành suất thi đấu ở World Cup sắp tới tại đội tuyển Anh. Ông cũng nói thêm một CLB có lối đá thiên về kiểm soát bóng như AC Milan sẽ hợp với Wilshere. Ảnh: Sky Sport Barca sang tận Hà Lan săn hậu vệ: Đầu tuần này, Daily Mail khẳng định Gã khổng lồ của La Liga đang chú ý đến hậu vệ 18 tuổi Matthijs de Ligt của Ajax. Hôm nay, đến lượt tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, một tờ báo thân Barca, cho biết Blaugrana muốn gấp rút chiêu mộ De Ligt ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Họ không muốn chờ đợi đến mùa hè. Ảnh: Daily Mail Coutinho tìm nhà ở Barcelona: Theo tờ Diario Gol (Tây Ban Nha), tiền vệ của Liverpool, Philippe Coutinho đã bắt đầu tìm nhà ở Barcelona. Đây có thể là động thái cho thấy anh đã quyết định chuyển tới Barca. Ảnh: Diario Gol Barca từ chối Aubameyang vì Suarez: Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) cho biết trong mùa Hè năm nay, Dortmund đã chủ động liên hệ với Barca với đề nghị bán Pierre Emerick Aubameyang. Tuy nhiên đội bóng chủ sân Camp Nou đã từ chối cơ hội chiêu mộ tiền đạo của Dortmund. Lí do vì lúc đó, Barca cảm thấy họ có Luis Suarez trong đội hình nên không muốn mua Aubameyang. Ảnh: Mundo Deportivo M.U dùng Herrera để có Griezmann: Với ý đồ muốn có Griezmann trong đội hình của mình, nhiều khả năng BLĐ sân Old Trafford sẽ sử dụng Herrera để "tế thần". Bởi trước đó, liên tục xuất hiện thông tin CLB Atletico Madrid bày tỏ nhiệt thành muốn có tiền vệ người Tây Ban Nha phục vụ tại sân Wanda Metropolitano. M.U soạn sẵn hợp đồng chờ sao Real: Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, M.U đang rất quyết tâm chiêu mộ Marco Asensio, người đang thi đấu rất ấn tượng tại Real Madrid. Tờ Don Balon tuyên bố M.U sẵn sàng trả 200 triệu euro (177 triệu bảng) để có sự phục vụ của Asensio. Juventus muốn có Bellerin: Theo The Mirro, Juventus hy vọng họ sẽ đạt được thỏa thuận với Arsenal về trường hợp của Bellerin với mức giá 27 triệu bảng. Tuy nhiên số tiền này có thể tăng lên đáng kể do Pháo thủ không muốn bán cầu thủ này.

