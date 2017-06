Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Morata đồng ý đến M.U

Chốt xong tương lai Ibra: Mới đây nhất, BTC Premier League đã chính thức công bố danh sách cầu thủ thanh lý của các đội bóng. Trong danh sách của Man Utd, Zlatan Ibrahimovic góp mặt, điều đó đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ thành Manchester quyết định chia tay với tiền đạo người Thụy Điển. Ảnh: Goal Man City có sao trẻ Mexico: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Goal, Man City đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ mới 21 tuổi người Mexico Hirving Lozano. Dù vậy, Hirving Lozano sẽ không khoác áo Man xanh mà sẽ gia nhập PSV theo dạng cho mượn 2 năm. Goal Morata đồng ý đến M.U: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ Telegraph cho biết Morata đã đồng ý chuyển đến Man Utd thi đấu. Bây giờ, anh chỉ còn chờ đội chủ sân Old Trafford thỏa thuận phí chuyển nhượng với Real Madrid. Tuần này, Morata đã nhấn mạnh mong muốn được thi đấu nhiều hơn trong bối cảnh World Cup 2018 cận kề. Đến Man Utd, tiền đạo này được Jose Mourinho đảm bảo suất đá chính thay cho Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: Telegraph Monaco tìm người thay Mbappe: Với việc sẵn sàng để thần đồng Mbappe ra đi ngay mùa hè này, Monaco đang chủ động tìm kiếm một tiền đạo thay thế. Tờ Goal cho hay, nhà vô địch Ligue 1 đã đánh tiếng đến Chelsea nhằm mua lại Michy Batshuayi. Mùa trước, “The Blues” đã bỏ ra 33 triệu bảng chiêu mộ tiền đạo người Bỉ từ Marseille. Ảnh: Goal Liverpool được khuyên mua Costa: Huyền thoại của Liverpool, Steve Nicol, đã khuyên đội bóng chiêu mộ cầu thủ thất sủng của Bayern Munich, Douglas Costa trong mùa Hè này. “Cậu ấy là cầu thủ là Liverpool cần”, Steve Nicol nhận định trên ESPN. Verratti vẫn có thể tới Juventus: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ người đại diện của Marco Verratti, Donato Di Campli cho biết dù PSG không muốn bán thân chủ của mình song Juventus vẫn chưa hết hy vọng nếu đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn. Ảnh: Mirror Marco Reus có thể đến Bernabeu: Tiền vệ người Đức không hài lòng với cách BLĐ Dortmund sa thải HLV Thomas Tuchel. Vì thế, Reus đang tính rời đội chủ sân Signal Iduna Park. Ngay lập tức Real ngỏ ý muốn chiêu mộ ngôi sao của Dortmund như một phương án thay thế Gareth Bale - người sắp rời Bernabeu. Về cơ bản, đây là một sự thay thế xứng đáng trong khi mức giá là vô cùng phải chăng. Ảnh: Marca Arsenal chia tay cầu thủ đầu tiên: Trên trang chủ chính thức, Arsenal tuyên bố tiền đạo trẻ Yaya Sanogo đã chia tay Arsenal sau khi hết hợp đồng. Lúc này, các cầu thủ đội 1 còn lại có khả năng bị Arsenal 'đẩy đi' là Lucas Pérez, Kieran Gibbs, Mathieu Debuchy, David Ospina, Joel Campbell, Wojciech Szczęsny và thậm chí là Jack Wilshere. Chelsea nhập cuộc đua giành Riyad Mahrez: Arsenal hay AS Monaco sẽ có thêm đối thủ trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Riyad Mahrez, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Theo các nguồn tin mà báo chí Anh có được, "The Blues" đã nhập cuộc chiêu mộ tiền vệ người Algeria. Iker Casillas sắp hồi hương: Sau hai năm chơi bóng tại Bồ Đào Nha, Iker Casillas sắp về lại La Liga để thi đấu cho Sevilla trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Ảnh: Goal

