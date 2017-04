Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Ibrahimovic đầu quân cho LA Galaxy?

Ibrahimovic đầu quân cho LA Galaxy: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất trên trang instagram chính thức của mình, Fox Sports đã cho đăng tải một bức ảnh của Ibrahimovic trong màu áo của LA Galaxy và bên cạnh đó là dòng bình luận có nội dung: "Xác nhận từ một nguồn tin tại châu Âu. Zlatan Ibrahimovic sẽ thi đấu cho LA Galaxy." Đây thật sự là một thông tin khiến nhiều người bất ngờ, khi trước đó đã có rất nhiều thông tin tiền đạo người Thụy Điển và lãnh đạo của Man Utd đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng. Ảnh: Instagram Real Madrid sắp chi 24 triệu để cướp người của Atletico Madrid: Thông tin chuyển nhượng bóng đá này được khẳng định trên tờ Marca (thân Real). Theo đó, hậu vệ cánh người Pháp Theo Hernandez sẽ được Real Madrid mua đứt bằng cách kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng, trị giá 24 triệu euro. Trước đó, khi 'Kền kền trắng' đưa đề nghị hỏi mua, phía Atletico đã từ chối đàm phán.Hernandez đang thi đấu theo dạng cho mượn trong màu áo Alaves. Màn trình diễn của anh là vô cùng ấn tượng từ đầu mùa giải này. Đó cũng là lý do đội chủ sân Vicente Calderon muốn giữ ngôi sao sáng này lại để trở thành truyền nhân của Filipe Luis. Ảnh: Marca M.U chi 24 triệu euro cho "cái tên lạ": Tờ Jogo đưa tin, HLV Jose Mourinho đang nỗ lực đưa Anderson Talisca về Man United. Talisca năm nay 23 tuổi, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công, từ đá cánh cho đến tiền đạo. Điểm mạnh của Talisca là kĩ thuật, khả năng giữ bóng và sút xa. Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ người Brazil ước chừng khoảng 24 triệu euro. Khi còn dẫn dắt Chelsea năm 2014, Jose Mourinho đã quan tâm đặc biệt tới Talisca, khi cầu thủ này đang thi đấu cho Benfica. Hiện tại, Talisca đang khoác áo Besiktas theo dạng cho mượn. Ảnh: Jogo Fabregas "đắt hàng": 2 gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas và Galatasaray vừa đánh tiếng đến Chelsea hỏi mua tiền vệ Cesc Fabregas. Fabregas mùa này đã đóng góp 4 bàn thắng và 7 pha kiến tạo cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Đó là một thành tích rất ấn tượng nếu biết rằng tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ mới được đá chính có 8 lần. Ảnh: Goal Bayern, Real tranh mua Tadic: Tờ AS số ra hôm nay (03/04) đưa tin, Atletico Madrid đã nhập cuộc đua Dušan Tadić cùng với Bayern Munich. Với việc án phạt cấm chuyển nhượng do FIFA áp cho Atletico Madrid có thể bị CAS dỡ bỏ vào mùa Hè, đội chủ sân Vicente Calderon đang ráo riết lên kế hoạch bổ sung lực lượng. Và cầu thủ mang áo số 10 của Southampton là mục tiêu số 1. Ảnh: AS M.U bị làm khó vụ Perisic: Thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Gazzetta của Italia khẳng định rằng lời đề nghị trị giá 50 triệu euro từ Old Trafford dành cho tiền vệ Ivan Perisic không hề khiến Inter có chút ấn tượng nào. Inter ưu tiên phương án bán những ngôi sao khác như Ever Banega và Marcelo Brozovic. HLV Stefano Pioli cũng khá tin dùng Perisic khi anh đang thể hiện phong độ rất ấn tượng thời gian gần đây. Ảnh: Gazzetta M.U thực sự muốn có Neymar: Tờ The Times cho hay, chân sút Barcelona Neymar đã nói với bạn bè rằng, cả M.U và Chelsea đều đang theo đuổi và ngỏ ý muốn chiêu mộ anh. Giới truyền thông tin rằng Mourinho vốn kết Neymar từ lúc ông còn ở Chelsea, sẽ sẵn sàng cùng MU thực hiện siêu hợp đồng 170 triệu bảng với tiền đạo Brazil. Ảnh: The Times Leicester sẵn sàng thanh lý Vardy: Tờ Sport cho hay, ông chủ Leicester - Vichai Srivaddhanaprabha tỏ ra thất vọng với một vài cầu thủ ở mùa giải này và muốn thanh lý trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, đặc biệt là tiền đạo chủ lực Jamie Vardy. Ảnh: Dailly Mail

