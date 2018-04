Vùng đất “thiên đường” cho phụ nữ ở đất nước Ả-rập Xê-út

Theo Reuters, Amirah al-Turkistani, 30 tuổi, đã chia sẻ về cuộc sống của cô hiện nay ở Jeddah (Ả Rập Xê Út) - hiện đại, cởi mở hơn rất nhiều so với những năm về trước. (Nguồn ảnh: Reuters) Khi Amirah quyết định rời Boston (Mỹ) sau khi lấy bằng cử nhân để trở về quê hương của mình ở Jeddah hồi năm 2015, bạn bè cô đã khuyên ngăn rất nhiều. “Họ nói với tôi rằng ‘bạn sẽ làm gì với tấm bằng này ở Jeddah, treo nó lên tường à?”, Amirah cười khi kể lại. Tuy nhiên, đất nước Ả Rập Xê Út, đặc biệt là Jeddah, đã thay đổi nhiều so với trước đây khi không còn nhiều quy định khắt khe đối với phụ nữ. “Jeddah hôm nay không giống như Jeddah của 5 hay 6 năm về trước. Quy định về trang phục đã được nới lỏng, phụ nữ có nhiều nơi để đi hơn, có thể đi xe ở nơi công cộng và có những cơ hội việc làm như nam giới,...”, Amirah al-Turkistani chia sẻ. Amirah xem điện thoại khi ngồi trong quán cà phê yêu thích của cô. “Đã có sự thay đổi đáng kể, đó là sự thật. Tôi không biết ở những nơi khác thế nào, tôi chỉ đang nói về Jeddah”, Amirah nói. Cô Amirah đi mua sắm cùng chồng con tại siêu thị ở Jeddah. Amirah chơi bóng rổ trong lễ hội Rajana Ayamona. Vợ chồng cô Amirah tham dự một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Amirah nhận xét tác phẩm của một sinh viên do cô hướng dẫn. Amirah ngồi xem điện thoại cùng cha cô. Cô Amirah cùng gia đình đi chơi tại Công viên Middle Corniche. Ngoài ra, trong thời gian rảnh rỗi, Amirah lại tập yoga. Với những sự thay đổi "ngoạn mục" này, Jeddah có thể được xem là vùng đất “thiên đường” cho phụ nữ Ả Rập Xê Út. Mời độc giả xem thêm video: Ả Rập Xê Út - nước cuối cùng trên thế giới cho phép phụ nữ lái xe (Nguồn: VTC14)

