Vừa đến thị trấn Douma, thanh sát viên OPCW đã bị nã pháo

Chuyến đi của các thanh sát viên thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tới hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria đã bị hoãn lại sau vụ nã pháo ngày 17/4 nhằm vào nhóm đánh giá an ninh của Liên hợp quốc (LHQ) đang có chuyến đi khảo sát tình hình tại đây.

Trụ sở OPCW tại La Hay, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp ở La Haye (Hà Lan), Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu cho biết vụ nã pháo đã khiến đội an ninh của LHQ buộc phải quay trở về. Trong khi đó, một quan chức LHQ cho rằng vụ tấn công này nhằm vào các nhân viên an ninh đang tiến hành nhiệm vụ khảo sát tại Douma. Mặc dù không ai bị thương song lực lượng này đã quay trở về thủ đô Damascus.

Theo các nguồn thạo tin, đội an ninh của LHQ đã "gặp vấn đề về an ninh" trong chuyến đi tới Douma, trong đó có vụ nã pháo. Ngoài ra, lực lượng này trở về Damacus một phần cũng do cuộc biểu tình của người dân phản đối các cuộc không kích Syria do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, nhiệm vụ thanh sát của LHQ "vẫn được tiếp tục".

Cùng ngày, Đại sứ Anh tại OPCW Peter Wilson cho biết hiện chưa rõ khi nào nhóm thanh sát viên của OPCW sẽ có thể tới Douma an toàn. Hiện nhóm chuyên gia đang đợi đội đánh giá an ninh của LHQ thanh sát tình hình trước khi bắt đầu công việc điều tra.

Bộ Ngoại giao Pháp trước đó cáo buộc Nga và Syria đang cản trở hoạt động của các chuyên gia OPCW trong việc tiếp cận điều tra hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma hôm 7/4 vừa qua. Các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công này và 3 nước Mỹ, Anh, Pháp, lấy đó làm lý do để tiến hành không kích Syria ngày 14/4.

Trong khi đó, Nga và Syria nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch do phương Tây dàn dựng để tiếp tục can thiệp vào Syria.