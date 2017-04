Vẻ tươi sáng khác lạ của Triều Tiên qua ống kính khách Tây

Adam Baidawi là nhiếp ảnh gia tự do người Australia. Anh đã có một chuyến tham quan đất nước Triều Tiên để viết và chụp ảnh cho tờ GQ Australia. Theo Adam, thời gian ở Triều Tiên là “tuần tuyệt vời và buồn nhất đời tôi”. Những bức ảnh của anh cho thấy cuộc sống của người dân Triều Tiên qua tour du lịch được giám sát chặt chẽ. Theo anh, nhiều điều là tạo dựng, nhưng có những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống con người hiện ra trong chuyến đi. Ga tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng có kiến trúc cổ điển. Cổng chào ở thủ đô thiết kế lạ mắt. Adam may mắn được xem một đêm bắn pháo hoa khi tham quan Triều Tiên. Hai cô gái Triều Tiên với trang phục sặc sỡ trên nền trắng của các tòa nhà. Một lớp học nhạc cụ của các em thiếu nhi. Thủ đô của Bình Nhưỡng không thiếu các tòa nhà cao tầng. Cô bé viết thư pháp. Sân chơi rộng rãi, sạch sẽ cho trẻ em. Các tour du lịch ở Triều Tiên thường đưa du khách đến một số địa điểm nhất định. Khách cũng không được tự do đi lại. Khán giả tới xem cuộc thi chạy marathon quốc tế được tổ chức ở thủ đô. Adam ghi lại được những khoảnh khắc đời thường ở Triều Tiên. Ga tàu ở Triều Tiên khá sạch sẽ và vắng vẻ.

