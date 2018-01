Tuyệt vọng, khủng bố dùng vũ khí hóa học “cản” Quân đội Syria?

Theo Al Masdar News dẫn báo cáo quân sự ngày 16/1 cho biết, lần thứ hai trong 72 giờ qua, phiến quân đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công Quân đội Syria ở vùng nông thôn phía nam tỉnh Idlib. Ảnh: AMN. “Các tay súng thánh chiến đã sử dụng khí clo để tấn công lực lượng chính phủ Damascus trước khi rút lui khỏi căn cứ của chúng xung quanh thị trấn Khuwayn. Một số binh sĩ Syria tiếp xúc với khí clo đã phải đến bệnh viện kiểm tra”, nguồn tin cho biết. Ảnh: AMN. Cùng ngày, Quân đội Syria tiếp tục điều thêm lượng lớn quân tiếp viện tới khu vực phía nam Idlib để tham gia chiến dịch quân sự sắp tới. Ảnh: AMN. Quân tiếp viện đến từ lực lượng Mãnh Hổ sẽ tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược Abu Dhuhour hiện đang nằm dưới sự chiếm đóng của phiến quân HTS và đồng minh của chúng. Ảnh: SF. Theo hãng Fars (Iran), ngày 15/1, Quân đội Syria đã tấn công dồn dập các căn cứ của phiến quân HTS ở Đông Nam Idlib và tiêu diệt 96 chiến binh khủng bố, trong đó có 6 chỉ huy của bọn chúng. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Hama, lực lượng chính phủ Damascus tiếp tục giành thắng lợi vang dội trước phiến quân IS ở khu vực phía đông bắc tỉnh. Ảnh: FNA. “Binh sĩ Syria tấn công các căn cứ của nhóm khủng bố IS ở Đông Bắc Hama và giành lại làng al-Tafahiyeh cùng ngọn đồi chiến lược”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Còn tại chiến trường Aleppo, ngày 15/1, Quân chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát 44 làng mạc trong chiến dịch quân sự quy mô lớn chống khủng bố ở phía bắc thị trấn Khanasser. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Người Kurd tấn công phiến quân IS ở Raqqa (Nguồn: AMN)

