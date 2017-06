Từ trẻ sơ sinh nặng nhất thế giới đến cậu bé 1,98 m

Ngay từ khi chào đời, Karan Singh (sống tại thành phố Meerut, Ấn Độ) đã thu hút sự quan tâm của truyền thông trong và ngoài nước nhờ thể hình vượt trội. Với cân nặng 7,8 kg và chiều cao 63 cm, cậu bé được ghi vào sách kỷ lục Guinness là trẻ sơ sinh nặng nhất và cao nhất thế giới, theo Mirror.





Karan Singh sở hữu chiều cao vượt trội ngay từ lúc chào đời.

Lớn hơn một chút, nhóc tỳ rất háu ăn. Mỗi ngày, Karan ăn 5 quả táo, uống 10 thìa mật ong. Việc đầu tiên em làm mỗi sáng thức dậy là đòi thức ăn và trà, Daily Mail đưa tin.Do ngoại hình chẳng khác nào học sinh tiểu học, các giáo viên từ chối nhận Karan vào lớp mẫu giáo. Cha mẹ cậu phải trình giấy khai sinh thì con trai mới được chấp nhận.

Lên 2 tuổi, Karan đã cao tới 1,3 m - gấp rưỡi những đứa trẻ đồng trang lứa - và trông như một em bé 10 tuổi. Sách kỷ lục Guinness lại ghi danh Karan Singh là em bé cao nhất thế giới. Bởi mới 5 tuổi, em đã sở hữu chiều cao 1,7 m. Hiện cậu bé Ấn Độ 8 tuổi, cao 1,98 m.





Gia đình bé Karan đều sở hữu chiều cao trên dưới 2 m. Chiều cao ấn tượng là vậy, nhưng Karan Singh không phải người cao nhất nhà. Mẹ em - chị Shweatlana (33 tuổi) - cao tới 2,18 m và là người phụ nữ cao nhất Ấn Độ.Chị là cầu thủ bóng rổ, từng chơi cho đội tuyển quốc gia Ấn Độ trong nhiều sự kiện thể thao trong nước và quốc tế. Cậu bé Karan rất ngưỡng mộ, coi mẹ như hình mẫu để phấn đấu. Bản thân cậu cũng rất thích chơi bóng rổ.

"Lúc mới sinh, con trai tôi mặc đồ dành cho trẻ 6 tháng tuổi mới vừa. 3-4 tuổi, cháu mặc đồ cỡ cho trẻ 10-12 tuổi. Giờ thì quần áo mua sẵn ở chợ không mặc vừa, tôi phải may đồ cho cháu. Hai mẹ con cũng thường mang giày của nhau vì size bằng nhau", người mẹ 33 tuổi cho biết.



Anh Sanjay Singh (41 tuổi) - cha Karan - tâm sự vì chiều cao của con trai phát triển quá nhanh, hai vợ chồng anh thường xuyên đưa con đi kiểm tra tại bệnh viện. Các bác sĩ kết luận cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Gia đình bé Karan đều sở hữu chiều cao trên dưới 2 m.



Anh cho rằng việc cả gia đình tuân thủ chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh đã giúp Karan phát triển tốt. Bản thân anh Sanjay cũng sở hữu chiều cao gần 2 m.



Người cha 41 tuổi hy vọng con trai sớm được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness lần thứ 3.





Karan tự hào về chiều cao vượt trội của mình.

Dù ngoại hình cao lớn hơn các bạn cùng lớp, Karan luôn hòa đồng và vui chơi cùng mọi người."Sau khi làm xong bài tập về nhà, em đi chơi cùng bạn bè, rồi chơi bóng rổ với mẹ.

Mẹ dạy em chơi từ lúc 5 tuổi. Sau này em cũng muốn trở thành cầu thủ bóng rổ giỏi như mẹ. Em cũng thích khoa học nữa", Karan nói.



Cậu bé 8 tuổi cho hay nếu phải chọn giữa việc trở thành bác sĩ và cầu thủ bóng rổ, em chắc chắn chọn sự nghiệp gắn với trái bóng rổ.



Mỗi khi xuất hiện ngoài đường, gia đình Karan thu hút ánh nhìn hiếu kỳ và sự bàn tán của mọi người. Tuy nhiên, Karan không bận tâm về điều này, mà còn muốn phát triển nữa. Cậu bé tâm sự muốn cao bằng mẹ và khiến gia đình tự hào.