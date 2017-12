Trái ngược "nội thất" hai nhà tù an ninh nhất thế giới

ADX Florence là một trong những nhà tù an ninh nhất nước Mỹ. Được mở cửa vào năm 1994, nhà tù ADX Florence ở Colorado là nơi giam giữ những tội phạm cực kỳ nguy hiểm tại Mỹ. Ảnh: BI. Cách bố trí trong một phòng giam của nhà tù ADX Florence. Ảnh: BI. An ninh của nhà tù này rất nghiêm ngặt, các tù nhân gần như không thể liên lạc được với nhau. Ảnh: BI. Gần như cả ngày phạm nhân phải ở trong phòng giam một mình. Ảnh: BI. Các tù nhân nằm ngủ trên một tấm bê tông và gần như không được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Điều kiện khắc nghiệt trong nhà tù ADX khiến nơi đây còn được mệnh danh là “Alcatraz của Rockies”. Ảnh: BI. Một số tù nhân cải tạo tốt nằm trong chương trình Step Down sẽ có cơ hội đến căn phòng ngoài trời này hai tiếng mỗi ngày và 5 lần một tuần. Ảnh: BI. Người thân và bạn bè đến thăm tù nhân có thể nói chuyện qua điện thoại và nhìn nhau qua cửa kính. Ảnh: BI. Tính đến đầu năm 2017, nhà tù ADX giam giữ khoảng 422 tù nhân. Hầu hết các đối tượng này lĩnh án chung thân. Ảnh: BI. Trong khi đó, Halden, nhà tù nghiêm ngặt nhất Na Uy, lại khiến nhiều người bất ngờ bởi độ “sang chảnh” của nó. Ảnh: BI. Được mở cửa vào năm 2010, nhà tù Halden do kiến trúc sư Erik Moller thiết kế được đánh giá là nhà tù nhân đạo nhất thế giới dù nơi đây canh phòng nghiêm ngặt. Ảnh: BI. Các phòng giam trông giống như phòng ngủ của sinh viên đại học chứ không phải chỗ ở dành cho tội phạm. Ảnh: BI. Nhà tù Halden còn có cả căn phòng phục vụ nhu cầu giải trí cho các tù nhân,… Ảnh: BI. Mời quý độc giả xem thêm video: Mexico sẵn sàng dẫn độ trùm ma túy El Chapo sang Mỹ (Nguồn: VTV1)

