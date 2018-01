Toàn cảnh vụ hỏa hoạn tại Tháp Trump của Tổng thống Mỹ

Theo Daily Mail, vụ cháy dữ dội tại Tháp Trump xảy ra lúc gần 7 giờ sáng ngày 8/1 (giờ địa phương) ở trung tâm Manhattan, thành phố New York. Ảnh: Louis Curran Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa New York đã được điều động tới hiện trường dập tắt đám cháy trên tầng thượng của tòa Tháp Trump. Ảnh: Boston 25 News. Sở cứu hỏa New York cho biết có hai người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà 68 tầng này. Ảnh: Daily Mail. Lực lượng cứu hỏa tập trung tại hiện trường vụ cháy. Một lính cứu hỏa cũng bị thương nhẹ trong lúc dập lửa. Ảnh: Today. Những hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy cột khói bốc lên ngùn ngụt ở một góc trên tầng thượng của tòa tháp. Ảnh: Daily Mail. Một người bị thương được đưa tới bệnh viện. Lực lượng cứu hỏa đã mất một tiếng để dập tắt đám cháy. Ảnh: Daily Mail. Eric Trump, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết ngọn lửa bùng phát do một sự cố chập điện tại hệ thống làm mát trên tầng thượng của tòa tháp và lực lượng cứu hỏa đã phản ứng nhanh chóng. Ảnh: Daily Mail. Được biết, Tổng thống Mỹ Trump không có ở trong tòa tháp khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Ảnh: Daily Mail. Trong khi đó, văn phòng làm việc của Eric và Donald Trump Jr, hai con trai của ông Trump, đều nằm trong tòa nhà này. Ảnh: Daily Mail. Tháp Trump gồm 68 tầng nằm trên Đại lộ 5 ở trung tâm New York, tập trung nhiều văn phòng, cửa hàng và căn hộ cao cấp... Có thể nói, Tòa Tháp Trump còn là "biểu tượng" cho sự thịnh vượng và phát triển của New York. Ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem video: Vụ cháy tòa Tháp Trump ở thành phố New York (Nguồn: Daily Mail)

