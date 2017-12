Toàn cảnh không khí đêm Giáng sinh ấn tượng khắp thế giới

Trong đêm Giáng sinh 24/12, Giáo hoàng Francis đã chủ trì lễ cầu nguyện tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican với sự tham dự của hàng chục nghìn người. Ảnh: Reuters. Trong buổi lễ, Giáo hoàng Francis đã gửi thông điệp Giáng sinh tới người dân trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters. Giáo hoàng Francis đề cập đến những vấn đề đang xảy ra và kêu gọi hòa bình cho mọi vùng đất trên thế giới. Ảnh: Reuters. Những tín đồ Thiên chúa giáo Pakistan tham dự buổi lễ tại Nhà thờ Anthony ở Lahore, Pakistan, trong đêm Giáng sinh 2017. Ảnh: AP. Mọi người thắp nến cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Anthony của Padua ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đêm 24/12. Ảnh: Getty Images. Các tín đồ Thiên chúa giáo tham dự buổi lễ tại Nhà thờ St.Joseph ở thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: AP. Mọi người đổ về nhà thờ ở khu Baumwall, thành phố Hamburg, Đức, để tham dự buổi lễ cầu nguyện trong đêm Giáng sinh. Ảnh: EPA. Người phụ nữ cầu nguyện trong buổi lễ tại nhà thờ chính ở Sarajevo, thủ đô của Bosna và Hercegovina, đêm 24/12. Ảnh: AP. Hai “ông già Noel” tạo dáng chụp ảnh bên ngoài Nhà thờ Xuanwumen ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong đêm Giáng sinh. Ảnh: EPA. Mọi người mặc trang phục ông già Noel “diễu hành” trên đường phố ở thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: The Guardian. Các tín đồ thắp nến cầu nguyện tại Nhà thờ Hati Kudus ở Banda Aceh, Indonesia, trong đêm Giáng sinh vừa qua. Được biết, Indonesia đã triển khai hơn 90.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại các nhà thờ, điểm du lịch và các tuyến đường chính khắp đất nước trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: The Guardian. Không khí ngày lễ Giáng sinh tại Bethlehem, Bờ Tây. Ảnh: The Guardian. Người phụ nữ chụp ảnh cùng các em nhỏ trong buổi lễ diễu hành ở Ryazan, Nga. Ảnh: TASS. Các em nhỏ tham dự buổi lễ tại Nhà thờ Thánh George ở Teleskof, Iraq, đêm 24/12. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Giáo hoàng Francis chủ trì lễ cầu nguyện đêm Giáng sinh 2017 tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican (Nguồn: Daily Mail)

Trong đêm Giáng sinh 24/12, Giáo hoàng Francis đã chủ trì lễ cầu nguyện tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican với sự tham dự của hàng chục nghìn người. Ảnh: Reuters. Trong buổi lễ, Giáo hoàng Francis đã gửi thông điệp Giáng sinh tới người dân trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters. Giáo hoàng Francis đề cập đến những vấn đề đang xảy ra và kêu gọi hòa bình cho mọi vùng đất trên thế giới. Ảnh: Reuters. Những tín đồ Thiên chúa giáo Pakistan tham dự buổi lễ tại Nhà thờ Anthony ở Lahore, Pakistan, trong đêm Giáng sinh 2017 . Ảnh: AP. Mọi người thắp nến cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Anthony của Padua ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đêm 24/12. Ảnh: Getty Images. Các tín đồ Thiên chúa giáo tham dự buổi lễ tại Nhà thờ St.Joseph ở thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: AP. Mọi người đổ về nhà thờ ở khu Baumwall, thành phố Hamburg, Đức, để tham dự buổi lễ cầu nguyện trong đêm Giáng sinh. Ảnh: EPA. Người phụ nữ cầu nguyện trong buổi lễ tại nhà thờ chính ở Sarajevo, thủ đô của Bosna và Hercegovina, đêm 24/12. Ảnh: AP. Hai “ông già Noel” tạo dáng chụp ảnh bên ngoài Nhà thờ Xuanwumen ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong đêm Giáng sinh. Ảnh: EPA. Mọi người mặc trang phục ông già Noel “diễu hành” trên đường phố ở thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: The Guardian. Các tín đồ thắp nến cầu nguyện tại Nhà thờ Hati Kudus ở Banda Aceh, Indonesia, trong đêm Giáng sinh vừa qua. Được biết, Indonesia đã triển khai hơn 90.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại các nhà thờ, điểm du lịch và các tuyến đường chính khắp đất nước trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: The Guardian. Không khí ngày lễ Giáng sinh tại Bethlehem, Bờ Tây. Ảnh: The Guardian. Người phụ nữ chụp ảnh cùng các em nhỏ trong buổi lễ diễu hành ở Ryazan, Nga. Ảnh: TASS. Các em nhỏ tham dự buổi lễ tại Nhà thờ Thánh George ở Teleskof, Iraq, đêm 24/12. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Giáo hoàng Francis chủ trì lễ cầu nguyện đêm Giáng sinh 2017 tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican (Nguồn: Daily Mail)