Thủ lĩnh phiến quân IS đang được Mỹ “bảo vệ” ở Deir Ezzor?

Hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin ngày 2/1 cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Syria Amar al-Assad nói rằng một nhóm chiến binh IS đã được đưa tới phía đông Khabour hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Mỹ tại Deir Ezzor. Ảnh: Daily Star. “ Thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi dường như đang sống bình thường cùng một số ‘tay chân’ của y tại khu Khabour với sự hỗ trợ của các lực lượng thân Mỹ”, Amar al-Assad nói. Trước đó, trong một tuyên bố hồi tuần trước, phiến quân IS thông báo thủ lĩnh al-Baghdadi sẽ sớm trở lại Iraq. Ảnh: CNN. Nguồn tin này còn cáo buộc Mỹ đang vạch ra những kịch bản thay thế nhằm phá hoại thành tựu chống khủng bố của Quân đội Syria và rằng Washington đang “đầu tư” cho những phần tử IS còn lại (ở Syria và Iraq). Ảnh: South Front. Ở một diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Idlib, lực lượng Syria tiếp tục tấn công dồn dập các căn cứ của nhóm liên minh thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ở phía đông nam tỉnh và giành lại nhiều khu vực chiến lược hôm 3/1. Ảnh: FNA. “Các binh sĩ Syria tại ngôi làng mới giải phóng Rasm Sham al-Hawa đã mở cuộc tấn công mới nhằm vào các căn cứ của HTS và đánh bật chúng ra khỏi các ngôi làng al-Niheh, al-Mosharaf và Qali’at Toweibiyeh”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Còn tại tỉnh Hama, theo Al Masdar News ngày 3/1, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành hơn chục đợt không kích nhằm vào các căn cứ của nhóm phiến quân ở thị trấn Kafr Zita và Al-Lataminah. Ảnh: AMN. Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chính phủ Damascus đã giải phóng hơn 65 khu vực trong chiến dịch chống khủng bố HTS ở Đông Bắc Hama và Đông Nam Idlib từ ngày 22/10/2017. Ảnh: FNA. Chiến trường Damascus tiếp tục “nóng” những ngày đầu năm mới 2018 với các cuộc giao tranh giữa lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus và các nhóm phiến quân. Nguồn tin quân đội ngày 3/1 xác nhận rằng, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Tây Ghouta từ tay khủng bố HTS. Ảnh: FNA. Đáp trả, lực lượng HTS đã mở cuộc phản công nhằm vào căn cứ của quân chính phủ Syria ở Đông Damascus. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã bị đẩy lui và hàng chục chiến binh HTS phải bỏ mạng. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giao tranh với phiến quân IS (Nguồn: AMN)

