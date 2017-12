Thót tim pha thoát chết thần kỳ dưới gầm xe tải

Theo báo Daily Mail ngày 26/12, Josicleu Rodrigues, 42 tuổi, chính là người may mắn thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Campino Grande, Brazil, hồi tuần trước. Ảnh: Daily Mail. Khi đó, Josicleu, 42 tuổi, đang trên đường trở về nhà vào chiều 20/12 thì chiếc xe máy do ông điều khiển bất ngờ bị mất lái khiến ông bị ngã xuống đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao đến ở phía trước khiến cả người anh Josicleu bị cuốn vào gầm xe. Ảnh: Daily Mail. May mắn, chiếc xe tải không cán qua người Josicleu. Ông nằm gọn dưới gầm xe. Sau giây phút “hoàn hồn”, Josicleu đã bước ra khỏi gầm xe và dường như chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: Daily Mail. “Lúc đó, tôi bị mất kiểm soát, ngã xuống đường và lao vào gầm xe tải. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết”, Rodrigues nhớ lại giây phút kinh hoàng hồi tuần trước. Ảnh: Daily Mail. Mikael Henriques, lái xe tải 28 tuổi, không thể tin nổi vào mắt mình khi nhận ra nạn nhân còn sống và gần như không bị thương. Ảnh: Daily Mail. “Sự việc xảy ra quá nhanh. Tôi chờ ở ngã tư cho đến khi những chiếc ô tô đi qua rồi điều khiển xe đi tiếp. Đột nhiên, chiếc xe máy từ đâu xuất hiện và lao về phía xe của tôi. Tôi đã không kịp tránh Rodrigues và tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ chết. Thật không thể tin nổi là ông ấy còn sống và gần như không bị thương. Đó là một phép màu”, Mikael kể lại sự việc. Ảnh: Daily Mail. Những người chứng kiến vụ tai nạn hy hữu trên không khỏi bàng hoàng. Sau khi thấy Rodrigues nằm trong gầm xe tải, họ vội vàng chạy lại hiện trường để tìm nạn nhân. Ảnh: Daily Mail. Tuy nhiên, ông Rodrigues không có ở đó mà đã bò ra khỏi gầm xe từ lúc nào. Rodrigues dường như không bị thương nặng mà chỉ bị thâm tím đầu gối. “Tôi rất cảm ơn Chúa vì tôi vẫn còn sống và có thể tiếp tục chăm lo cho hai đứa con của mình mỗi ngày”, ông Rodrigues chia sẻ. Ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem video: Pha thoát chết thần kỳ dưới gầm xe tải (Nguồn: Daily Mail)

Theo báo Daily Mail ngày 26/12, Josicleu Rodrigues, 42 tuổi, chính là người may mắn thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Campino Grande, Brazil, hồi tuần trước. Ảnh: Daily Mail. Khi đó, Josicleu, 42 tuổi, đang trên đường trở về nhà vào chiều 20/12 thì chiếc xe máy do ông điều khiển bất ngờ bị mất lái khiến ông bị ngã xuống đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao đến ở phía trước khiến cả người anh Josicleu bị cuốn vào gầm xe. Ảnh: Daily Mail. May mắn, chiếc xe tải không cán qua người Josicleu. Ông nằm gọn dưới gầm xe. Sau giây phút “hoàn hồn”, Josicleu đã bước ra khỏi gầm xe và dường như chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: Daily Mail. “Lúc đó, tôi bị mất kiểm soát, ngã xuống đường và lao vào gầm xe tải. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết”, Rodrigues nhớ lại giây phút kinh hoàng hồi tuần trước. Ảnh: Daily Mail. Mikael Henriques, lái xe tải 28 tuổi, không thể tin nổi vào mắt mình khi nhận ra nạn nhân còn sống và gần như không bị thương. Ảnh: Daily Mail. “Sự việc xảy ra quá nhanh. Tôi chờ ở ngã tư cho đến khi những chiếc ô tô đi qua rồi điều khiển xe đi tiếp. Đột nhiên, chiếc xe máy từ đâu xuất hiện và lao về phía xe của tôi. Tôi đã không kịp tránh Rodrigues và tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ chết. Thật không thể tin nổi là ông ấy còn sống và gần như không bị thương. Đó là một phép màu”, Mikael kể lại sự việc. Ảnh: Daily Mail. Những người chứng kiến vụ tai nạn hy hữu trên không khỏi bàng hoàng. Sau khi thấy Rodrigues nằm trong gầm xe tải, họ vội vàng chạy lại hiện trường để tìm nạn nhân. Ảnh: Daily Mail. Tuy nhiên, ông Rodrigues không có ở đó mà đã bò ra khỏi gầm xe từ lúc nào. Rodrigues dường như không bị thương nặng mà chỉ bị thâm tím đầu gối. “Tôi rất cảm ơn Chúa vì tôi vẫn còn sống và có thể tiếp tục chăm lo cho hai đứa con của mình mỗi ngày”, ông Rodrigues chia sẻ. Ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem video: Pha thoát chết thần kỳ dưới gầm xe tải (Nguồn: Daily Mail)