15 câu chuyện sống sót thần kỳ trong lịch sử nhân loại

1, Tsutomu Yamaguchi: Ông Tsutomu Yamaguchi sinh ngày 16/3/1916 tại Nagasaki, Nhật Bản được coi là may mắn nhất thế giới khi sống sót qua cả hai quả bom nguyên tử Little Boy và Fat Man. Sau khi sống sót thần kỳ qua hai cuộc tấn công khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, ông hưởng thọ 93 tuổi. Ảnh: List25 2. Poon Lim: Thủy thủ người Trung Quốc này đã thoát chết khó tin sau 133 ngày lênh đênh trên biển. Poon Lim từng làm quản lý trên một tàu buôn của Anh trong Thế chiến II. Ngày 23/11/1942, tàu của thủy thủ này bị quân Đức bắn chìm khiến tất cả hành khách thiệt mạng ngoại trừ Poon Lim. Trong 133 ngày lênh đênh trên biển, Poon Lim uống máu của chim và bắt cá mập bằng một cái đinh, một bình nước và dây thừng. Ảnh: List25 3. Violet Jessop: Người phụ nữ này đã có mặt trong hai vụ chìm tàu tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử. Bà sống sót sau vụ đắm tàu RMS Titanic và HMHS Britannic, lần lượt vào năm 1912 và 1916. Không chỉ vậy, bà đã ở trên tàu Olympic RMS khi nó va chạm với tàu chiến Anh vào năm 1911. Bà qua đời vào năm 1971 và hưởng thọ 84 tuổi. Ảnh: List25 4. Roy Sullivan: Ông Roy Sullivan được coi là trường hợp hi hữu trên thế giới khi từ năm 1942 đến 1977, ông bị sét đánh đến 7 lần nhưng vẫn bảo toàn được mạng sống. Ông Sullivan được Kỷ lục Guinness công nhận là người bị sét đánh nhiều lần nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Sullivan đã tự tử khi ông 71 tuổi vì thất tình. Ảnh: List25 5. Anatoli Bugorski: Nhà vật lý người Nga Anatoli Bugorski đã quẹt đầu vào bên trong một máy gia tốc và vẫn sống sót. May mắn sống sót trong tai nạn hy hữu, nhà khoa học Anatoli Petrovich Bugorski có một nửa gương mặt không bị lão hóa suốt hàng chục năm sau khi bị chùm tia proton chiếu vào. Ảnh: List25 6. Frane Selak: Từ năm 1962 đến năm 1996, Frane Selak nhiều lần thoát chết khó tin và được xem là "người may mắn may mắn nhất sống sót". Ông sống sót sau tai nạn tàu hỏa, máy bay rơi, tai nạn xe buýt, ba tai nạn xe hơi cộng với một lần bị xe buýt đâm trúng. Sau tất cả những lần thoát chết khó tin, ông đã lại trúng xổ số độc đắc vào năm 2003. Ảnh: List25 7. Salvador Alvarenga: Salvador Alvarenga, một ngư dân 36 tuổi, người đã may mắn sống sót sau hơn 1 năm trôi dạt trên biển đã trở về quê nhà tại El Salvador, và được chào đón như một ngôi sao tại sân bay. Sau khi bị một cơn bão cuốn trôi, ngư dân này đã lênh đênh trên biển với một chiếc thuyền nhỏ trong suốt 14 tháng. Ảnh: List25 8. Albert Stevens: Người đàn ông này từng được tin rằng sẽ chết vì ung thư giai đoạn cuối, chính phủ đã bơm plutonium vào người Albert Stevens để thí nghiệm. Ngày 14/5/1945, Stevens được tiêm 131 kBq plutoni, nhiều lần so với liều gây chết người. Tuy nhiên, Stevens vẫn sống tiếp 20 năm sau đó và chết do bệnh tim. Sau qua đời, người ta phát hiện Stevens không hề bị ung thư. Ảnh: List25 9. Christopher Jones: Trong một lần nhảy dù solo, Christopher Jones đã bị một cơn động kinh ở giữa không trung. Ở độ cao 1.800m, anh ta bị tách ra khỏi tầm kiểm soát của người hướng dẫn và bất tỉnh. Khi chỉ còn cách mặt đất 600m, Jones mới tỉnh lại Sau khi nghe lời người hướng dẫn nói, anh đã bật dù và may mắn thoát chết. Ảnh: List25 10. George H. W. Bush: Cựu Tổng thống George H.W. Bush gần như bị giết hại và bị những người lính Nhật ở Thái Bình Dương bắt cóc trong Thế chiến II. Ông Bush và các phi công khác bị bắn rơi. Trong khi 9 người khác đã bị bắt, bị tra tấn, giết chết thì Bush đã trốn thoát trên một chiếc bè cứu hộ và đã được giải cứu. Ảnh: List25 11. Alcides Moreno: Alcides Moreno và em trai Edgar bắt đầu công việc lau dọn cửa sổ của tòa tháp 47 tầng Solow Tower ở quận Manhattan, New York (Mỹ) và gặp nạn vào ngày 7/12/2007. Cú ngã từ độ cao 144 m khiến Alcides bị thương nặng và rơi vào hôn mê, nhưng điều kỳ diệu xảy ra khi ba tuần sau ông tỉnh lại. Ảnh: List25 12. Todd Orr: Dù bị gấu hoang tấn công 2 lần liên tiếp chỉ trong vòng vài phút, ông Todd Orr (50 tuổi, người Mỹ), vẫn may mắn sống sót và còn vui vẻ "khoe" chiến tích trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: List25 13. Bobby Leach: Năm 1911, Bobby Leach chui vào trong một ống kim loại và thả tự do xuống từ thác Niagra. Ông ấy là người thứ hai sống sót sau cuộc chiến vượt thác Niagra. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó vào năm 1926, Leach đã dẫm phải vỏ cam trượt ngã và gãy chân rồi tử vong. Ảnh: List25 14. Katrina Burgess: Katrina Burgess, 17 tuổi, đã bị tai nạn xe hơi khủng khiếp, khiến cô gãy cổ, lưng và xương sườn. Cô cũng bị thủng hai lá phổi. Các bác sĩ thong báo rằng cô sẽ chết nếu không phẫu thuật và thậm chí cô sẽ không bao giờ có thể đi lại. Tuy nhiên 5 tháng sau, cô đã hồi phục kỳ diệu và còn ký hợp đồng với công ty người mẫu. Ảnh: List25 15. Peter Skyllberg: Người đàn ông người Thụy Điển này đã sống sót trong chiếc xe tuyết phủ trong hai tháng mà không có thức ăn và nhiệt độ đóng băng. Các nhà khoa học tin rằng tuyết cung cấp hai yếu tố cho sự sống còn của Peter: nước và cách nhiệt. Ông đã sử dụng tuyết tan chảy lấy nước uống và tuyết phủ ngoài xe tạo ra một hiệu ứng Igloo để giữ ấm. Ảnh: List25

