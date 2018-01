Thổ Nhĩ Kỳ dồn quân dọa xóa sổ người Kurd tại Syria

Theo hãng thông tấn Anadolu, ngày 14/1, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai ở tỉnh Hatay đã tăng cường những đợt tấn công nhằm vào lực lượng SDF ở Afrin, tỉnh Aleppo. Ảnh: FNA. “Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 40 vụ pháo kích nhằm vào căn cứ người Kurd ở khu vực gần Afrin. Ngoài ra, binh sĩ Ankara đồn trú tại khu vực Azaz, Tây Aleppo, cũng tấn công các ngôi làng ở vùng Shara”, nguồn tin cho biết. Ảnh: Twitter. Khói bụi bốc lên trong vụ oanh kích của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực người Kurd ở Aleppo. Ảnh: Twitter. Trước đó cùng ngày, theo trang South Front, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm nhiều binh sĩ và trang thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng và xe quân sự, tới khu vực xung quanh thành phố Afrin, tỉnh Aleppo. Ảnh: SF. Phóng viên Mete Sohtaoğlu cho biết thêm, lực lượng Lá chắn Euphrates (ES) và Quân đội Syria Tự do (FSA) do Ankara hậu thuẫn đã sẵn sàng và chỉ chờ lệnh tấn công Các đơn vị Nhân dân người Kurd (YPG) ở Afrin. Ảnh: Twitter. Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường tiến về Afrin. Ảnh: Twitter. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo, các lực lượng nước này sẽ sớm mở chiến dịch quân sự ở thành phố Afrin nhằm quét sạch các phần tử khủng bố ở biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Twitter. Theo nguồn tin người Kurd, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công nhiều căn cứ của YPG và lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn ở phía tây Afrin. Ảnh: Twitter. Đáp trả, lực lượng YPG cũng nã pháo vào căn cứ của FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Tây Afrin. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem video: Giao tranh tại Aleppo giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd (Nguồn: South Front/Youtube)

