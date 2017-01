Thêm loạt ảnh về sương mù giăng kín trời ở Trung Quốc

Ngày 3/1, lần đầu tiên Đài Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đưa ra cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất – đối với hiện tượng sương mù ở Trung Quốc. Ảnh: Người dân đeo khẩu trang trong lúc tập nhảy tại một quảng trường ở Phụ Dương, tỉnh An Huy trong một ngày sương mù ô nhiễm. Ảnh Reuters Mọi người tập thể dục buổi sáng ở Hợp Phì, tỉnh An Huy trong tiết trời sương mù giăng kín ở Trung Quốc. Ảnh Reuters Người phụ nữ đi trên cây cầu vượt ở Phụ Dương, tỉnh An Huy trong khi các phương tiện giao thông đang di chuyển phía dưới. Các cảnh vật trong bức ảnh này đều mù mịt do trời quá nhiều sương mù ô nhiễm. Ảnh Reuters Một người đạp xe đạp trên đường phố Bắc Kinh vào một ngày mù sương. Ảnh Reuters Máy bay thương mại của hãng hàng không Air China “bơi” giữa trời dày đặc sương mù ở ngoại ô Bắc Kinh. Ảnh Reuters Người dân đang quay lễ thượng cờ ở Quảng trường Thiên An Môn sau khi nhà chức trách đưa ra cảnh báo đỏ về hiện tượng ô nhiễm không khí nặng ở Bắc Kinh. Ảnh Reuters Các em học sinh tập thể dục trong phòng học trong một ngày ô nhiễm ở Hàm Đan, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh Reuters Cảnh sát đeo khẩu trang trong lúc canh gác trước Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ảnh Reuters Người phụ nữ bịt kín khăn trong lúc ngồi xe đạp điện gần Bến Thượng Hải. Ảnh Reuters Hai thanh niên đeo khẩu trang ở Bắc Kinh. Ảnh Reuters Ảnh chụp từ trên một máy bay bay ngang trên bầu trời tỉnh Hồ Bắc. Ảnh Reuters

