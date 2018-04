Thâm nhập băng đảng mô tô khét tiếng nhất thế giới

Được thành lập ở California (Mỹ) năm 1948, Hells Angels dần dần phát triển lớn mạnh và trở thành băng đảng mô tô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, với nhiều hành vi phạm tội, Hells Angels đã bị Bộ Tư Pháp Mỹ liệt vào danh sách băng đảng tội phạm có tổ chức. (Nguồn ảnh: ATI) Các thành viên Hells Angels “hỗn chiến” tại buổi hòa nhạc miễn phí Altamont ở California ngày 6/12/1969. Được biết, một khán giả đã bị đánh và đâm tử vong trong sự kiện này. Cảnh sát đứng theo dõi khi xe mô tô của băng đảng Hells Angels đi qua bên ngoài quán cà phê Blackboard ở Bakersfield, California, năm 1965. Các thành viên câu lạc bộ mô tô Hells Angels tập trung tại bãi đỗ xe bên ngoài quán cà phê Blackboard vào buổi tối năm 1965. Một thành viên chơi bi-a trong “đại bản doanh” của băng nhóm ở San Bernardino năm 1965. Cảnh sát Mỹ phát hiện một thành viên Hells Angels với những món đồ phạm pháp năm 1965. Một phụ nữ thuộc băng nhóm Hells Angles ngồi nghỉ trên hành trình từ San Bernardino tới Bakersfield, California, năm 1965. Hai thành viên Hells Angels điều khiển mô tô trên đường cao tốc California. Những người bạn gái của các thành viên trong băng đảng mô tô khét tiếng nước Mỹ này ngồi tán gẫu trong lúc chờ đợi tại một quán bar ở Fontana, California. Một thành viên Hells Angels bị thương được cảnh sát đưa đi sau vụ đụng độ với lực lượng an ninh tại lễ hội ở Weeley, Essex, Anh, ngày 28/8/1971. Sonny Barger, nhân vật chủ chốt của Hells Angels, bị thương ở đầu và được y tá khâu vết thương năm 1965. Nhân viên FBI theo dõi bên ngoài cứ địa của Hells Angels trên con phố ở Manhattan, New York, sau một cuộc đột kích ngày 2/5/1985. Một thành viên Hells Angels bị nhân viên FBI bắt giữ ở Albany, New York, ngày 2/5/1985. Đông đảo thành viên Hells Angels ở thành phố New York tập trung để tham dự lễ tang của một đồng đội, kẻ đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả với băng đảng khác ở Cleveland, ngày 11/3/1971. Mời độc giả xem thêm video: Peru phá hủy 58 đường băng của băng đảng buôn lậu ma túy năm 2014 (Nguồn: VTC14)

