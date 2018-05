Quân đội Syria sắp “nghiền nát” phiến quân IS ở Nam Damascus

Theo Al Masdar News ngày 4/5, Quân đội Syria đang tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS còn lại ở khu vực Nam Damascus. Ảnh: AMN. Hôm 3/5, các lực lượng Syria đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của tổ chức khủng bố IS, chia những căn cứ mà nhóm khủng bố này chiếm đóng ở Nam Damascus thành hai khu vực riêng biệt và áp sát khu Hajar Aswad. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, các binh sĩ Syria tiến từ trục phía đông đã hội quân với lực lượng tiến từ trục phía tây sau các cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân IS. Ảnh: AMN. Các binh sĩ Syria giơ tay biểu tượng chiến thắng khi đứng trong một tòa nhà ở Nam Damascus. Ảnh: AMN. Binh sĩ Syria trên xe quân sự tham gia vào cuộc chiến chống IS ở Nam Damascus. Ảnh: AMN. Trong khi đó, hàng loạt tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Syria khi các chiến đấu cơ Nga và Syria tiến hành các cuộc không kích nhằm mở đường cho lực lượng mặt đất. Ảnh: AMN. Trước đó, theo South Front ngày 3/5, lực lượng chính phủ Damascus và Quân đội Tự do Palestine (PLA) đã tái chiếm nhiều căn cứ trọng yếu nằm giữa quận Hajar al-Aswad và Trại Yarmouk từ tay nhóm IS. Ảnh: AMN. Ngoài ra, nhiều chiến binh IS và chỉ huy của bọn chúng đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với Quân chính phủ Syria. Ảnh: AMN. Quân đội Syria và đồng minh đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trên mặt đất trong những ngày sắp tới nhằm quét sạch các tay súng IS ở Trại Yarmouk. Cuộc tấn công này có thể sẽ khiến tuyến phòng thủ của IS ở đây sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: SF. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giành lại căn cứ quân sự gần Damascus (Nguồn: VTC14)

