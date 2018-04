Quân đội Syria mở chiến dịch quyết “xóa sổ” IS ở Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 3/4, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS ra khỏi sa mạc phía tây tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: Mehrnews. Trong diễn biến mới nhất, Quân chính phủ Syria và Lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF) đã giành lại quyền kiểm soát một thị trấn trên sa mạc ở tỉnh Deir Ezzor từ tay nhóm IS. Ảnh: AMN. “Lực lượng chính phủ Damascus đã tái chiếm thị trấn Faydah Aj-Jubb nằm ở phía tây thành phố Al-Mayadeen”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Trong khi đó, chiến đấu cơ Nga dồn dập oanh kích nhằm vào các căn cứ chiến thuật và đường hầm của khủng bố IS trên sa mạc rộng lớn bên phía bờ tây sông Euphrates. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Damascus, sau khi Đông Ghouta được giải phóng, hôm 3/4, hơn 10 nghìn em nhỏ từng sống dưới các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân đã bắt đầu quay trở lại trường học. Ảnh: AMN/SANA. “Số lượng học sinh trở lại trường học trên khắp Đông Ghouta lên tới 12.000 em. Hai tuần trước đó, trường học tại các thị trấn như Saqba và Kafr Batna đã được mở cửa đón học sinh”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN/SANA. Các em nhỏ ngồi chen chúc trong một lớp học ở Đông Ghouta. Ảnh: AMN/SANA. Trong khi đó, ngày 2/4, Không quân Syria đã trút “mưa bom” xuống các căn cứ của khủng bố tại vùng núi Đông Qalamoun ở phía bắc thủ đô Damacus nhằm mở đường cho cuộc tấn công trên bộ trong khu vực này. Ảnh: FNA. Còn tại Hama, các đơn vị Quân đội Syria đã tiến vào và giành quyền kiểm soát ba ngôi làng Jamaqiliya, Taqsis và Imarah ở phía bắc tỉnh. Ảnh: SF. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn xe chở phiến quân rời khỏi Đông Ghouta (Nguồn: Ruptly)

