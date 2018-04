Quân đội Syria đánh khủng bố tan tác trên nhiều mặt trận

Theo Al Masdar News ngày 24/4, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào căn cứ của phiến quân IS tại quận Al-Qadam, Nam Damascus, và chọc thủng tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố này ở hành lang phía đông nam Hajar al-Aswad. Ảnh: AMN. Nguồn tin quân sự ở Damascus cho hay, trong 48 giờ tới, lực lượng Mãnh Hổ Syria sẽ mở cuộc tấn công Trại Yarmouk, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS, từ nhiều hướng. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, lực lượng Nga và Syria dồn dập nã pháo nhằm vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng quan trọng của phiến quân ở Nam Idlib và Bắc Hama. Ảnh: AMN. Cụ thể, các đơn vị pháo binh của Quân chính phủ Damascus đã oanh kích nhiều căn cứ chiến thuật của nhóm phiến quân bên trong và xung quanh các thị trấn Al-Latamenah, Kafr Zita và Zakat, miền Bắc Hama. Ảnh: AMN. Theo AMN, Quân đội Syria đã tăng cường những đợt oanh kích ở Nam Hama sau khi thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân sụp đổ. Ảnh: AMN. Còn tại Idlib, các chiến đấu cơ Nga dội mưa bom xuống các căn cứ của nhóm phiến quân ở trong và xung quanh thị trấn Al-Habit phía nam tỉnh. Ảnh: AMN. Trong một diễn biến khác, ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov "tố" Mỹ không hề có ý định rút quân khỏi Syria như tuyên bố của Tổng thống Trump trước đó. Ảnh: AMN. “Bất chấp những tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump, Mỹ thực tế đang án ngữ tại bờ đông sông Euphrates ở Syria và không có ý định rút khỏi đây”, ông Lavrov phát biểu ngày 24/4. Ảnh: AMN. Thậm chí, Quân đội Mỹ được cho là đang xây dựng một căn cứ quân sự mới tại tỉnh Hasakah. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)

Theo Al Masdar News ngày 24/4, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào căn cứ của phiến quân IS tại quận Al-Qadam, Nam Damascus, và chọc thủng tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố này ở hành lang phía đông nam Hajar al-Aswad. Ảnh: AMN. Nguồn tin quân sự ở Damascus cho hay, trong 48 giờ tới, lực lượng Mãnh Hổ Syria sẽ mở cuộc tấn công Trại Yarmouk, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS, từ nhiều hướng. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, lực lượng Nga và Syria dồn dập nã pháo nhằm vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng quan trọng của phiến quân ở Nam Idlib và Bắc Hama. Ảnh: AMN. Cụ thể, các đơn vị pháo binh của Quân chính phủ Damascus đã oanh kích nhiều căn cứ chiến thuật của nhóm phiến quân bên trong và xung quanh các thị trấn Al-Latamenah, Kafr Zita và Zakat, miền Bắc Hama. Ảnh: AMN. Theo AMN, Quân đội Syria đã tăng cường những đợt oanh kích ở Nam Hama sau khi thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân sụp đổ. Ảnh: AMN. Còn tại Idlib, các chiến đấu cơ Nga dội mưa bom xuống các căn cứ của nhóm phiến quân ở trong và xung quanh thị trấn Al-Habit phía nam tỉnh. Ảnh: AMN. Trong một diễn biến khác, ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov "tố" Mỹ không hề có ý định rút quân khỏi Syria như tuyên bố của Tổng thống Trump trước đó. Ảnh: AMN. “Bất chấp những tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump, Mỹ thực tế đang án ngữ tại bờ đông sông Euphrates ở Syria và không có ý định rút khỏi đây”, ông Lavrov phát biểu ngày 24/4. Ảnh: AMN. Thậm chí, Quân đội Mỹ được cho là đang xây dựng một căn cứ quân sự mới tại tỉnh Hasakah. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)