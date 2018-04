Quân đội đánh bật IS khỏi phía nam Damascus, tái chiếm quận Al-Qadam

Al- Masdar News dẫn nguồn tin quân sự đi cùng các đơn vị chiến đấu ở các quận nam Damascus cho biết, quân đội Syria và đơn vị quân tình nguyện Palestine đã giải phóng nhiều khu vực tại quận Al-Qadam. Trong đó có khu phố Bour Sa’eed và khu công nghiệp phía tây của quận này. Ảnh: Masdar News. Quân đội Syria chủ lực là lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa và quân tình nguyện Palestine đột phá thành công chiến tuyến phòng ngự kiên cố của phiến quân IS trong các quận Al-Qadam và Hajar Al-Aswad. Ảnh: Masdar News. Cuộc tiến công kiên trì, bền bỉ của quân đội Syria và các đơn vị quân tình nguyện Palestine trong tuần qua đã được đền đáp xứng đáng. Các đơn vị vũ trang quân đội Syria đánh chiếm được các khu phố lớn Al- Qadam, Al-Assali và Al-jorah, sau khi giải phóng được khu phố công nghiệp Madaniyah. Ảnh: Masdar News. Kết quả này có được nhờ một đơn vị đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm thuộc đơn vị Tình báo không quân Syria, bất ngờ đổ bộ phía sau chiến tuyến phòng ngự của IS và đánh chiếm khu phố công nghiệp Madaniyah. Ảnh: Masdar News. Hệ thống phòng ngự bị chọc thủng, các đơn vị quân đội Syria và Palestine đột phá bao vây IS trong khu phố Qadam, Jorah và Assali từ phía bắc và phía nam, tấn công dữ đội buộc các tay súng liều chết phải rút lui về quận Hajar Aswad. Ảnh: Masdar News. Giải phóng được 3 khu phố lớn trong quận Al- Qadam, quân đội Syria và quân tình nguyện Palestine tiến về phía quận Hajar Aswad và các khu phố xung quanh. Phát huy kết quả đạt được, các lực lượng vũ trang Syria triển khai phòng ngự các khu phố giải phóng được, đống thời tăng cường sức ép lên chiến tuyến của quận Hajar Aswad. Ảnh: Masdar News. Kết quả tấn công này là sự tất yếu do trong những ngày qua, lực lượng pháo binh – tên lửa của sư đoàn cơ giới số 4 và không quân Nga, Syria liên tục đánh phá chiến tuyến của IS bằng tên lửa Golan, pháo hạng nặng và tất cả các loại bom khiến IS kiệt sức. Ảnh: Masdar News. Các đơn vị quân đội Syria và quân tình nguyện Palestine dành nhiều ngày trước tấn công liên tục làm các tay súng IS quá mệt mỏi vì phải chống trả các đợt tấn công từ nhiều hướng. Ảnh: Masdar News. Giải phóng được quận Al-Qadam, các đơn vị vũ trang Syria tiếp tục dồn ép IS trong quận Yarmouk và Hajar Aswad. Nếu tiếp tục liều chết tử thủ, IS có thể phải đối mặt với nguy cơ bị quân đội Syria chôn vùi dưới đống đổ nát trong khu vực các quận phía nam Damascus. Ảnh: Masdar News. Các binh sĩ Vệ binh Cộng hòa trong quân Al-Qadam. Ảnh: Masdar News Các binh sĩ Vệ binh Cộng hòa trong quân Al-Qadam. Ảnh: Masdar News.

Al- Masdar News dẫn nguồn tin quân sự đi cùng các đơn vị chiến đấu ở các quận nam Damascus cho biết, quân đội Syria và đơn vị quân tình nguyện Palestine đã giải phóng nhiều khu vực tại quận Al-Qadam. Trong đó có khu phố Bour Sa’eed và khu công nghiệp phía tây của quận này. Ảnh: Masdar News. Quân đội Syria chủ lực là lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa và quân tình nguyện Palestine đột phá thành công chiến tuyến phòng ngự kiên cố của phiến quân IS trong các quận Al-Qadam và Hajar Al-Aswad. Ảnh: Masdar News. Cuộc tiến công kiên trì, bền bỉ của quân đội Syria và các đơn vị quân tình nguyện Palestine trong tuần qua đã được đền đáp xứng đáng. Các đơn vị vũ trang quân đội Syria đánh chiếm được các khu phố lớn Al- Qadam, Al-Assali và Al-jorah, sau khi giải phóng được khu phố công nghiệp Madaniyah. Ảnh: Masdar News. Kết quả này có được nhờ một đơn vị đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm thuộc đơn vị Tình báo không quân Syria, bất ngờ đổ bộ phía sau chiến tuyến phòng ngự của IS và đánh chiếm khu phố công nghiệp Madaniyah. Ảnh: Masdar News. Hệ thống phòng ngự bị chọc thủng, các đơn vị quân đội Syria và Palestine đột phá bao vây IS trong khu phố Qadam, Jorah và Assali từ phía bắc và phía nam, tấn công dữ đội buộc các tay súng liều chết phải rút lui về quận Hajar Aswad. Ảnh: Masdar News. Giải phóng được 3 khu phố lớn trong quận Al- Qadam, quân đội Syria và quân tình nguyện Palestine tiến về phía quận Hajar Aswad và các khu phố xung quanh. Phát huy kết quả đạt được, các lực lượng vũ trang Syria triển khai phòng ngự các khu phố giải phóng được, đống thời tăng cường sức ép lên chiến tuyến của quận Hajar Aswad. Ảnh: Masdar News. Kết quả tấn công này là sự tất yếu do trong những ngày qua, lực lượng pháo binh – tên lửa của sư đoàn cơ giới số 4 và không quân Nga , Syria liên tục đánh phá chiến tuyến của IS bằng tên lửa Golan, pháo hạng nặng và tất cả các loại bom khiến IS kiệt sức. Ảnh: Masdar News. Các đơn vị quân đội Syria và quân tình nguyện Palestine dành nhiều ngày trước tấn công liên tục làm các tay súng IS quá mệt mỏi vì phải chống trả các đợt tấn công từ nhiều hướng. Ảnh: Masdar News. Giải phóng được quận Al-Qadam, các đơn vị vũ trang Syria tiếp tục dồn ép IS trong quận Yarmouk và Hajar Aswad. Nếu tiếp tục liều chết tử thủ, IS có thể phải đối mặt với nguy cơ bị quân đội Syria chôn vùi dưới đống đổ nát trong khu vực các quận phía nam Damascus. Ảnh: Masdar News. Các binh sĩ Vệ binh Cộng hòa trong quân Al-Qadam. Ảnh: Masdar News Các binh sĩ Vệ binh Cộng hòa trong quân Al-Qadam. Ảnh: Masdar News.