Quân đội Syria lơ là, phiến quân IS thừa dịp đánh úp Deir Ezzor

Hôm 28/4, trang Amaq cơ quan truyền thông chính thức của IS cho biết, các tay súng IS bất ngờ tiến công nhiều trận địa của quân đội Syria, phòng ngự trong các làng Ashayir, Sukkariyah và al-Hiri phía đông nam tỉnh Deir Ezzor bằng súng phóng lựu không giật và tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM. Theo Amaq, phiến quân IS đang cố thủ trong sa mạc tỉnh Homs và một phần sa mạc Deir Ezzor đã gây ra vụ tấn công này. IS đang hoạt động trên vùng sa mạc rộng hàng nghìn km2 phía đông Syria. Tại đây, dựa vào nguồn cơ sở vật chất và vũ khí đạn dược, phương tiện cơ giới được giấu kín trong lòng đất, các tay súng IS đã thu thập hàng nghìn tay súng khủng bố từ khắp đất nước, tái huấn luyện các cuộc tấn công khủng bố và tung vào vùng giải phóng của Iraq, Syria và các khu vực khác trên toàn thế giới. Trọng tâm chiến lược của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo trong giai đoạn tiếp theo là tổ chức những căn cứ địa lớn trên Afghanistan và các quốc gia lân cận thuộc các nước Liên Xô cũ. IS không bao giờ từ bỏ ý định thành lập một thế lực riêng trong các khu vực của đạo Hồi, bao gồm cả cứ điểm ở Tân Cương và Đông Nam Á. Quân đội Syria chủ công là các đơn vị quân sự địa phương và lực lượng quân tình nguyện IRGC, Hezbollah đang triển khai chiến dịch truy quét khủng bố trên vùng đông sa mạc tỉnh Homs nhằm tiêu diệt các mối đe dọa của IS. Ngày 27.04.2018, quân đội Syria giải phóng hầu hết vùng phía đông sa mạc tỉnh Homs đến khu vực al-Hasyan . Các lực lượng tấn công chủ lực của quân đội Syria, cần tiến hành chiến dịch chiến dịch quân sự quy mô lớn tiêu diệt hoàn toàn những phần tử IS, đang cố thủ trong sa mạc và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Nhưng các mối nguy hiểm cận kề hơn như tổ chức Hay’at Tahrir Al- Sham (HTS, al-Qaeda Syria), các nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) và IS trong khu vực trại Yarmouk phía nam thành phố Damascus, cùng với những tổ chức Hối giáo khác trên vùng nông thôn phía bắc Homs đã buộc Bộ tư lệnh Tối cao quân đội Syria phải làm chậm kế hoạch của mình.

